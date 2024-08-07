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女稱遭丈夫綁在樹上餓死 真相曝光：自導自演根本沒老公

聯合新聞網／ 綜合報導
拉莉塔被發現時嚴重脫水，非常消瘦。圖擷自每日郵報
拉莉塔被發現時嚴重脫水，非常消瘦。圖擷自每日郵報

一名50歲美國籍婦女被發現用鐵鍊鍊在印度某處樹林中，她不只被綁在樹上，身形也十分枯瘦且奄奄一息。女子獲救後宣稱，是前夫將她綁在此處，讓她整整40天沒有進食，不過經過警方調查，這整起事件可能是女子自導自演，女子疑似患有精神疾病，這些陳述可能是因出現幻覺才這麼說的。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，7月27日，當地一名牧羊人在馬哈拉施特拉邦（Sonurli）茂密森林裡發現拉莉塔（Lalita Kayi Kumar），當時拉莉塔的腿被綁在樹上，大聲呼叫求救，才被牧羊人發現。警方趕到後砍倒樹木、破壞鎖頭，並迅速將她送往醫院。

警官查萬（Amol Chavan）表示，當警方發現拉莉塔時，她已經受困至少48小時，嚴重脫水。拉莉塔當時虛弱到無法言語，只能用紙筆溝通。她在字條上寫下，自己是被前夫用鐵鍊拴在樹上，已經在森林裡40天沒有吃東西。

這起事件震驚印度社會，警方也成立專案小組進行調查。不過警方對拉莉塔的說詞保持懷疑態度，認為不可能有人在沒有食物和水的情況下存活40天。

後來警方在現場找到拉莉塔的護照影本，發現她是來自麻省的美國公民，身上還帶有手機、平板電腦和31000盧比（約新台幣12000元）。警方發現拉莉塔患有精神疾病，她坦承自己並未結婚，是因為簽證過期、盤纏耗盡讓她覺得很痛苦，才會買鎖跟鍊子把自己綁在樹上。

拉莉塔目前住在精神科醫院接受治療，院方透露，她的狀況已逐漸好轉，能吃、能走也能運動，並且也已經和家人聯繫。拉莉塔至今未發表公開談話，美國大使館也以隱私權為由拒絕回應此事。

印度 結婚

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