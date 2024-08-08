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味噌湯裡竟被混入「3C產品」？他PO照笑翻眾人：這機器很耐熱喔

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友在松屋用餐時，發現自己的味噌湯被加料「PC」。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本網友在松屋用餐時，發現自己的味噌湯被加料「PC」。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

在外吃飯時，如果發現自己的餐點被「加料」，多了什麼食物以外的東西，那麼食慾就可能大受影響，甚至還可能因此和店家爭論。最近有位日本網友，也在他的餐點裡，混入了一項「3C物件」，不過他非但沒有因此生氣，照片公布後還逗笑許多人。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「Uturoturo」最近分享，表示他到知名連鎖牛丼店「松屋」用餐時，竟然看到他的味噌湯裡頭，出現了一個「PC」，也就是所謂的個人電腦。

不過，這並不代表湯裡真的有一台電腦，而是蔥花在絕妙的狀態下，恰巧形成了「PC」兩個字。這位網友表示，當時他在跟朋友熬夜做事，接著一起吃晚餐時碰到這景象。當他給朋友看時，朋友馬上忍不住，鼻子笑出氣來。

其他網友也紛紛表示「虧你有發現」、「這個PC感覺很耐熱喔」、「味噌湯裡頭竟然混入了電子機器！這衛生管理怎麼搞的」、「想說是混入什麼怪東西，竟然是PC」、「很罕見耶，應該恭喜」、「這個PC可以吃耶」、「我以前是喝到加了愛心的味噌湯」。

日本

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