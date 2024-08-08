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白米嚴重缺貨！日本百年便當店不用飯 改推「吐司便當」應急

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一家老字號便當店因應白米不足，開發出用吐司替代白米的便當。圖擷自FNNプライムオンラインYouTube
日本一家老字號便當店因應白米不足，開發出用吐司替代白米的便當。圖擷自FNNプライムオンラインYouTube

現在萬物飛漲，甚至原料缺貨現象，讓各種食品、餐飲業者苦不堪言。日本一家創立於1892年的老字號知名便當店「中央軒」，近來因應白米缺乏的問題，乾脆開發出了用吐司取代白飯的特別款便當。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，「中央軒」近來將雞肉飯便當中的白飯，改以吐司代替。社長兒玉隆二表示，由於天氣過熱，加上日式料理在世界流行的關係，使得白米出現缺貨狀況。於是在想該用什麼東西代替時，最後選擇了吐司。

這份「雞肉吐司便當」，除了白飯換成吐司以外，其他配菜和一般便當沒什麼兩樣。兒玉在採訪中，當場將吐司夾起來開始試吃，並直誇味道相當好，幾樣配料融合起來非常美味。

除了缺米以外，還有物料上漲的問題。以往價位不高、是省錢好選擇的豆腐，也碰上了大豆費、水電費、容器費接連上漲的狀況。資料指出在2023年，就有46家豆腐店宣告倒閉或退出，創下歷年來的紀錄。而今年到現在為止，也已經有36家業者撐不下去退出，照這趨勢很可能再刷新紀錄，顯示出目前食品業遇到的困局。

便當 吐司 白飯

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