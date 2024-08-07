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沙灘驚現「無頭女裸屍」 粉紅肉團嚇壞人 警員「翻屍」揭真相

香港01／ 撰文：田中貴
女途人行經沙灘，以為有「全裸無頭女屍」。示意圖，非事發沙灘，非涉事吹氣娃娃。
女途人行經沙灘，以為有「全裸無頭女屍」。示意圖，非事發沙灘，非涉事吹氣娃娃。

新西蘭一處沙灘發現「全裸無頭女屍」？當地1名女子在沙沙灘遛狗時，發現1具粉紅色的疑似「全裸無頭女屍」，大驚報警。警方接報後大為緊張，立即派員到場調查，其後小心奕奕把「女屍」翻過來，卻發現只是造型逼真的情趣充氣娃娃，證實事件虛驚一場。

報案的女子考德雷（Alice Cowdrey）居於新西蘭塔拉納基大區（Taranaki），一直從事藝術工作。今年7月30日（周二），考德雷帶着愛犬薩迪（Sadie）一起到塔普埃沙灘（Tapuae Beach）散步，其間薩迪在沙灘上發現異物，開始在該物件附近嗅來嗅去。

考德雷發現該異物是紛紅色，呈人形狀，背部朝天，看來是女性身材，而且是全裸兼無頭，嚇到她立即報警。警員接報後迅速趕到現場，更翻開「屍身」檢查，證實只是情趣充氣娃娃，由於造型逼真，所以才引起誤會。

考德雷事後接受當地傳媒訪問時表示，當時「看到它(情趣娃娃)有指甲，腳趾非常逼真，所以它看起來真的像1個人」，雖然很像真人，但當她見到充氣娃娃樣貌時，就知道「它是一個性玩偶」，相信價值不菲。由於該件情趣娃娃太重，需要3名警察合力拖走。

警方未有就事件回應當地傳媒，只表示正優先處理緊急事件，至於情趣娃娃為何出現在沙灘上仍然是謎。

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文章授權轉載自《香港01》

充氣娃娃 全裸 沙灘 異物

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