奈良餵鹿不稀奇…台客一物收服鹿群「排隊SPA」 影片爆紅網笑翻：小心禿頭

日本奈良以鹿群聞名，名列「必去景點」前茅，近來雖陸續傳出奈良鹿遭到騷擾與攻擊的事件，但小鹿仍不改親人習性。近日有網友突發其想，拿出飯店梳子為小鹿「順毛」，意外受到鹿群歡迎，一路「收服」3、40隻鹿，有趣影片引起轟動，被轉載至X（原推特）上，觀看數累計至今已近千萬次。

原PO 4日在社群軟體threads上分享與奈良鹿互動的溫馨影片，只見她拿著梳子在小鹿頭上梳啊梳，小鹿還輕輕轉動頭顱好讓每個部位都享受到舒適SPA，最後還意猶未竟地嗅聞梳子，原PO只好再度開工努力幫牠順毛，無奈笑說「我的梳子在奈良被鹿搶走了」。

據原PO表示，當天她沒買鹿仙貝就收服一堆小鹿，因為每隻鹿聞了梳子後都要梳，她沿路梳了3、40隻鹿頭，其中有角的公鹿特別喜歡被梳，「兩角中間抓不到癢很久了齁」。她也提到此舉吸引不少路人圍觀驚呼，還有歐洲人向她借梳子嘗試梳鹿，不過這活動玩下來的後遺症就是她滿手都是土色的小鹿頭皮屑。

可愛互動讓網友都融化了，紛紛表示「太可愛了」、「太好笑，好陶醉。下次去試試」、「小鹿看起來很舒服喜歡梳頭」、「下次我也要帶梳子去」、「哇這才是真正的收服吧，買鹿餅只會被追殺根本沒辦法好好停下來摸他們，因為實在吃得太狼吞虎嚥」，也有人擔心「沒過多久奈良鹿都禿了」、「之後就會出現一堆禿頭鹿」、「最後奈良鹿都被擼到禿頭」。

原PO後續也分享全套小鹿頭部SPA流程－－先與小鹿互相敬禮後，拿出梳子讓牠聞聞氣味，小鹿不排斥的話就可以開始「梳頭服務」了。