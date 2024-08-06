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先有雞還是先有蛋？2男為千古之謎爭執 醉漢連捅15刀殺友被捕

香港01／ 桃樂斯／報導
印尼醉漢因「先有雞還是蛋」問題和友人起爭執，捅對方15刀致死被捕。示意圖／ingimage
印尼醉漢因「先有雞還是蛋」問題和友人起爭執，捅對方15刀致死被捕。示意圖／ingimage

到底是先有雞，還是先有蛋？這個千古之謎一直眾說紛紜，卻竟然成為命案導火線！印尼日前有2名男子在喝酒時，談及「先有雞還是先有蛋」這個問題，當中有人疑不滿友人的態度和答案，竟拿出匕首連續刺對方15刀，傷者送院後宣告不治。被捕男子事後向警方自首，被捕以謀殺罪，若罪名成立，最高可面臨長達18年監禁。

綜合外媒報導，事發於7月24日（上周三），印尼穆納縣（Kabupaten Muna）一村落發生持刀傷人命案。當時疑兇「D.R」（簡稱）與47歲的死者馬庫斯（Kadir Markus）在酒吧把酒談歡，疑兇突然詢問馬庫斯哲學問題，「先有雞還是先有蛋？」，卻疑因不滿對方的答案和態度，2人就此發生口角兼衝突。

激烈爭吵間，馬庫斯曾試圖離開現場，但疑兇情緒激動，更跑回家拿起匕首，再騎單車追趕馬庫斯，往其身上連續刺近15刀。附近居民見狀，馬上將馬庫斯送往醫院搶救，惟他最終傷重不治；與此同時，疑兇亦自行到警署向警方自首，當場被拘捕。

負責此案的刑事調查組長阿桑卡（La Ode Arsangka）交代案情時指，死者當時是去找疑兇償還債務，卻被邀請坐下喝酒，2人一邊喝酒一邊開玩笑，之後便互相猜謎語，直至談及「先有雞還是先有蛋？」問題，才開始發生爭執。警長哈桑（Iptu Abdul Hasan）補充，警方於現場撿獲犯案兇器與相關證物，疑犯已被控謀殺罪，一旦罪名成立，最高將面臨18年監禁。

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文章授權轉載自《香港01》

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