店家出包端來「飯糰加白飯」套餐 網見照笑：哪邊才是配菜？

白飯是許多人的日常主食，不過在用正餐時，也不能只光吃飯，還得搭配一些菜色、湯品，才能兼顧美味和營養均衡。然而最近有位日本網友，卻在某次用餐時，碰上了餐點成了「白飯加白飯」的意外狀況。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本X網友「0715hashiriya」最近分享照片，表示他最近用餐時，明明點了一顆飯糰和一碗味噌湯。結果實際送上來的湯碗中，裝的卻不是味噌湯，而是滿滿的一碗白飯，等於碰到一客「白飯加白飯」滿滿碳水化合物的套餐。

這位網友表示，當他向服務生反映這個狀況時，連對方都忍不住笑場。原來是當初在點餐時，就不小心打錯了項目。後續也替網友換上味噌湯，讓他享用了美味的一餐。

其他網友見照紛紛表示「飯糰加白飯」、「白飯配白飯」、「白飯定食不錯啊」、「其實飯糰才是配菜」、「內場是被盛夏熱昏頭了嗎」、「希望那片海苔是有味道的」、「白米派對」、「大哉問：到底哪邊才算配菜呢」、「店員『這是我們的疏失，為了補償，替您送上稀飯』」、「不過我也是第一次看到只點飯糰和味噌湯的人」。