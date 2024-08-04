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女生唱K遭下藥性侵懷孕 體內驗出麻醉科醫生DNA…嫌犯稱合意性交

香港01／ 撰文：田中貴
性侵示意圖。圖／ingimage
性侵示意圖。圖／ingimage

日本發生醫生迷姦女子案件。1名麻醉科醫生被指在卡啦OK房間向1名初認識女子下藥，繼而將她帶到酒店伸出狼爪，女受害人事後發現躺在床上，但根本沒有事發記憶，事後發現自己懷孕才報警求助。警方進行調查，在女受害人頭髮和體內分別檢測出處方安眠藥和該名醫生的DNA，相信該名醫生當時向她下藥性侵得逞，於是將他拘捕。

東京警視廳本年7月底交代案情，去年6月，33歲麻醉科醫生佐藤和貴等合共6男女前往澀谷的1間私人卡拉OK店，當中年約30歲女受害人是上班族，和佐藤是初次見面。到了翌日早上，她發現自己身處港區白金台1間酒店床上，完全沒有事發經過記憶，到了去年7月更發現自己懷孕，於是報警。

雖然事隔1個月，但警方積極展開調查，分析女受害人的頭髮，發現她當時服用安眠藥，並在其體內檢驗出佐藤的DNA，經調查後，佐藤持有同1款安眠藥，相信佐藤將安眠藥放入受害人的酒精飲品內，繼而將她帶到酒店性侵。

佐藤事後被捕，但他否認指控，聲稱從來沒有向受害人下藥，雙方自願發生關係。

當地傳媒指出疑犯在NTT東日本關東醫院擔任兼職醫生，而且拍攝到其被捕帶署時的情況。院方承認有員工被捕，「對於所有相關人士造成極大不便，院方深表歉意。將全力配合警方調查」，承諾一旦事件屬實，將會嚴肅跟進。

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文章授權轉載自《香港01》

DNA 性侵 懷孕

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