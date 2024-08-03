影╱鐵門突脫軌倒塌！3歲女童閃避不及 慘遭活生生壓死

英國一對夫妻在Facebook Marketplace上以2.2萬英鎊（約91萬台幣）購買了一艘破舊的老船。雖然這艘船買來時既破舊又發霉，但他們仍砸下約1萬英鎊（約41萬台幣）翻新，將其打造成夢想中的水上小屋。兩人自從成為「水上人家」之後，每年省下近1萬英鎊的租金，還能活出隨遇而安的自由生活。

2024-08-02 18:45