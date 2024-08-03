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影╱鐵門突脫軌倒塌！3歲女童閃避不及 慘遭活生生壓死

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印度一名3歲半女孩慘遭脫軌的鐵門砸死。取自印度時報影片
印度一名3歲半女孩慘遭脫軌的鐵門砸死。取自印度時報影片

印度馬哈拉施特拉邦賓布里-金傑沃德市（Pimpri-Chinchwad）近日發生一起恐怖意外，一名3歲半女孩吉瑞賈（Girija）與友人玩耍時，鄰居家的推拉式鐵門突然掉落，慘遭活生生砸死。

今日印度報報導，事件發生在當地時間7月31日下午，當時一名男童先將住家推拉式鐵門推開，讓一名推著腳踏車的男童入內，看到另外兩名女童跑過來也要進門時，他故意關上鐵門阻攔。

未料，男童在拉門時，鐵門突然脫軌掉落，順著入口處的斜坡倒下，年紀較大的女童驚險逃過，但3歲半的吉瑞賈躲避不及，慘遭鐵門砸中壓在底下。

女孩及男童們見狀後急忙找來大人協助，一名男子趕過來搬開鐵門後，將吉瑞賈抱起送醫搶救，但醫師當場宣布吉瑞賈死亡。報導中並未揭露現場4名孩子的關係。

印度 醫師

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