只是恰巧對看一眼…英國6旬翁遭猛推落軌 驚險畫面曝光

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香港01／ 撰文／劉耀洋
英國2月3日發生一宗企圖謀殺案，一名24歲男子在地鐵準備進站時，突然將一名61歲男子推下鐵軌。圖／擷自英國交通警察X影片
英國2月3日發生一宗企圖謀殺案，一名24歲男子在地鐵準備進站時，突然將一名61歲男子推下鐵軌。圖／擷自英國交通警察X影片

英國一名24歲男子7月31日被判企圖謀殺罪成，他2月在倫敦地鐵站月台上，當眾人等待列車進站，他突然把一名61歲男子推下鐵軌，所幸有旁人即時將受害者拉上月台，地鐵車長也啟動緊急煞車，才避免悲劇發生。

英媒《衛報》和英國廣播公司（BBC）7月31日報道，24歲嫌犯Brwa Shorsh是名庫爾德族移民，他自2020年便在英國倫敦地鐵的Oxford Circus站露宿。

受害者Tadeusz Potoczek於2月恰巧來到此站，當他在月台上移動時碰上嫌犯，後者卻突然無故將他推下月台。閉路電視影片顯示，當日他朝嫌犯的位置移動，而嫌犯在抬頭與其對視後突然起身將對方推下鐵軌。英國交通警察（British Transport Police）釋出事發片段：

嫌犯事後被警方逮捕，他辯稱是Tadeusz Potoczek用「不尊重的眼神」看自己，才一度失控將對方推下月台，並無意殺害他。然而地鐵車長憶述，如果當時受害人再晚幾秒鐘仍在鐵軌上，必死無疑。

經過32分鐘的審議後，疑犯7月31日被陪審團裁定企圖謀殺罪成，並將於9月26日判刑。

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文章授權轉載自《香港01》

倫敦 移民

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