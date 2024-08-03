只是恰巧對看一眼…英國6旬翁遭猛推落軌 驚險畫面曝光
英國一名24歲男子7月31日被判企圖謀殺罪成，他2月在倫敦地鐵站月台上，當眾人等待列車進站，他突然把一名61歲男子推下鐵軌，所幸有旁人即時將受害者拉上月台，地鐵車長也啟動緊急煞車，才避免悲劇發生。
英媒《衛報》和英國廣播公司（BBC）7月31日報道，24歲嫌犯Brwa Shorsh是名庫爾德族移民，他自2020年便在英國倫敦地鐵的Oxford Circus站露宿。
受害者Tadeusz Potoczek於2月恰巧來到此站，當他在月台上移動時碰上嫌犯，後者卻突然無故將他推下月台。閉路電視影片顯示，當日他朝嫌犯的位置移動，而嫌犯在抬頭與其對視後突然起身將對方推下鐵軌。英國交通警察（British Transport Police）釋出事發片段：
嫌犯事後被警方逮捕，他辯稱是Tadeusz Potoczek用「不尊重的眼神」看自己，才一度失控將對方推下月台，並無意殺害他。然而地鐵車長憶述，如果當時受害人再晚幾秒鐘仍在鐵軌上，必死無疑。
經過32分鐘的審議後，疑犯7月31日被陪審團裁定企圖謀殺罪成，並將於9月26日判刑。
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文章授權轉載自《香港01》
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