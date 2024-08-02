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冰箱打開也得美美的 美化擺設成TikTok新風潮

聯合新聞網／ 綜合報導
朱蒂許分享的冰箱擺設風格十分精緻浪漫。圖擷自紐約郵報
朱蒂許分享的冰箱擺設風格十分精緻浪漫。圖擷自紐約郵報

隨著社群媒體的影響力日益增強，近期網路上掀起一股特殊的風潮，不少人都開始追求「美化冰箱（Fridgescaping）」。所謂的美化不只是針對冰箱外部，除了冰箱門外，越來越多人透過擺放鮮花、照片在冰箱內，來加強打開冰箱後看見的美感。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這股風潮稱為「冰箱美化」，而且可能從2011年就開始，只是近幾年越來越多人加入。這股風潮是由美國加州一名退休的設計顧問珀杜（Kathy Perdue）發起的。她在部落格寫道：「為什麼不把食物放在漂亮的容器裡，打開冰箱後可以看漂亮的東西，讓你忍不住微笑」。

一名網紅朱蒂許（Lynzi Judish）就在自己的社群平台分享19世紀風格的冰箱擺設。她不只在冰箱裡放了植物，還搭配燈飾，讓畫面看起來非常浪漫，贏得破百萬次的點閱率。

廚具品牌Hedley & Bennett的創辦人貝內特（Ellen Marie Bennett）則不認同這股風潮，雖然她也曾試著美化冰箱，也認為這股風潮很有趣，但卻一點都不實用。她認為為了維持冰箱的「好看」，每次外帶食物回來，都要特地換成玻璃容器，或要刻意把相同的東西擺整齊，對於要煮飯的人來說非常麻煩。

@rebeccathrifts

Heard we’re now decorating our fridges. Thought I’d try my hand at fridgescaping using thrifted items! It’s giving brrrrrr- bridgerton! 🥶 #fridgeorganization #fridgescape

♬ Concerto No. 2 in E major, Op. 8, RV 269, "Summer": III. Presto. Tempo Impettuoso d'Estate - Baroque Festival Orchestra & I Musici Di San Marco

冰箱

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