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跟奧運選手談戀愛！ 她靠這招跟金牌選手配對

聯合新聞網／ 綜合報導
伊麗莎白在TikTok上分享自己跟選手配對成功。圖擷自紐約郵報
伊麗莎白在TikTok上分享自己跟選手配對成功。圖擷自紐約郵報

美國一名年輕女子透露自己為了跟奧運選手配對，將交友軟體的定位設定到選手村，她不僅真的在軟體上看到許多選手，最後也跟其中一名美國隊的選手配對成功，讓她高興的直說自己真的「贏得金牌」了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，22歲的伊麗莎白（Sofia Elizabeth）近期發布的影片在TikTok上掀起討論。她將交友軟體Hinge的定位位置設為奧運選手村，希望能跟奧運選手配對，沒想到最後竟然成功了。她在TikTok上分享自己配對的過程，立刻累積超過1400萬次觀看。

伊麗莎白說，一開始她沒有看到任何奧運選手的檔案，所以開始大量右滑想增加配對率。不久後她開始看到選手的檔案，第一個滑到的是一名德國的排球選手，接著滑到一名美國選手，兩人也順利配對成功。

伊麗莎白透露，她在把定位設為巴黎的第一天就跟這位美國選手配對，而且對方後來還為美國贏得第一面金牌。雖然她並沒有透露這位選手的名字，但她說自己對於能跟他配對感到很興奮，開玩笑地說：「一旦妳有了金牌，還需要找其他金牌嗎？」

伊麗莎白解釋說，她之所以不願意公開對方的名字，是因為她認為選手應該都希望自己是因運動表現出名，而不是因為交友軟體。她也希望讓對方兼顧比賽和私生活，不想影響對方的名譽。

不少網友開玩笑留言說伊麗莎白這樣才叫「真的愛國」，還有人說她是大家的「追愛偶像」，更有人說「我唯一需要的奧運資訊就是這個」。

@sofiaelizabethsbackup

Heyyyy🥇 #olympics

♬ original sound - Sofia Elizabeth

2024巴黎奧運 交友軟體 兩性關係

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