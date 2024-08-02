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女兒不斷流產難抱孫 她決定用自己的健康子宮替女婿生孩

聯合新聞網／ 綜合報導
施密特與懷孕生下的孫女艾珂、女兒海蒂。圖擷自衛報
施密特與懷孕生下的孫女艾珂、女兒海蒂。圖擷自衛報

由於女兒不斷流產，美國一名媽媽為了一圓女兒當媽的夢想，決定當「代理孕母」懷上女婿的孩子。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，55歲的施密特（Kristi Schmidt）在1993年24歲時，生下了女兒海蒂（Heidi ），施密特非常享受懷孕的過程，身體恢復也非常順利。

海蒂一直都很想當媽媽，但2016年，她跟丈夫約翰（John）卻得知兩人難以受孕。經過四年努力後，他們終於在2020年懷了雙胞胎，但這份喜悅卻維持不久。海蒂在懷孕第10週時失去了其中一個胎兒，到了第24週，剩下的男胎也跟著夭折。施密特跟女兒關係一直都很好，非常希望能夠幫助兩人。

幾週後，海蒂告訴媽媽施密特，醫生建議以試管或代理孕母的方式來備孕，施密特一聽到女兒這麼說，就立刻表示願意成為她的代理孕母，因為她認為「沒有地方比外婆的子宮更安全」。

雖然施密特已經超過一般代理孕母的年齡限制（35歲），但她身體健康，醫生認為應該沒有問題。2021年7月，醫生將胚胎植入她的子宮，9天後驗孕便發現施密特順利懷孕，讓全家人都喜極而泣。

雖然已經28年沒有懷孕，但施密特很快就適應了。她的先生也很喜歡開玩笑說：「我老婆懷的不是我的孩子……是我們的孫子！」隨後她也順利生下孫女艾珂（Ekko）。

不過並不是所有人都支持他們的決定，有些人認為施密特剝奪了海蒂成為母親的體驗，還有人誤會施密特跟女婿發生關係生了孩子。不過施密特認為自己只是為孩子提供了一個安全的成長環境，一點也不後悔這麼做。

代理孕母

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