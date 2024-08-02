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65公分活鰻魚塞體內！31歲男還用檸檬堵肛門 腸道慘被咬破

FB上買二手破船改造成住家 夫妻住河上每年房租省40萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻倆將破舊的船艙改建成舒適的小屋。圖擷自太陽報
夫妻倆將破舊的船艙改建成舒適的小屋。圖擷自太陽報

英國一對夫妻在Facebook Marketplace上以2.2萬英鎊（約91萬台幣）購買了一艘破舊的老船。雖然這艘船買來時既破舊又發霉，但他們仍砸下約1萬英鎊（約41萬台幣）翻新，將其打造成夢想中的水上小屋。兩人自從成為「水上人家」之後，每年省下近1萬英鎊的租金，還能活出隨遇而安的自由生活。

據《太陽報》（The Sun）報導，26歲的南希（Nancy Kerina）和32歲的戴爾（Dale Rankmore）是在2020年滑雪時認識的。疫情期間，他們回到英國，住在南希位於埃塞克斯郡的家。由於不想過著背房貸的生活，他們決定選擇更有冒險精神的生活方式。在南希的繼父介紹了船上生活後，他們便立刻決定踏上這條路。

夫妻倆購買了一艘1970年代的窄船，當時這艘船不僅破舊還發霉，也非常潮濕，幸好兩人在不斷努力翻修後，終於住進了自己的「移動城堡」。翻新過程中，兩人住在只有充氣床的簡陋環境裡，前後花了三年才終於完成了翻修，打造美好的居住環境。

現在，兩人每個月只需支付100英鎊（約4100元台幣）的船隻許可證費，就可以住在夢想的船屋中。不過由於住在水上，按規定，他們每兩週就要沿著倫敦的運河移動一次。船上安裝了太陽能板發電，加上冬天時使用火爐取暖，夫妻倆全年的住房花費只有1950英鎊（約81000元台幣），遠低於倫敦的平均租金，每年省下至少1萬英鎊。

夫妻倆還是希望能夠蓋一棟小房子，並升級船艙，好為未來生子做準備。南希的故事不僅展現了嘗試新生活方式的勇敢，更啟發不少不願屈於平凡生活的人。

房租 英國

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