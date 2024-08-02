65公分活鰻魚塞體內！他還用檸檬堵肛門 腸道慘被咬破

越南一名31歲的印度籍男子因劇烈腹痛前往醫院求診，經診斷後，醫生發現其體內竟有一條長達65公分的活鰻魚，更在肛門處發現了一顆檸檬。幸好經過緊急手術，異物已經成功取出，男子目前的恢復狀況良好。

據ODDITYCENTRAL報導，這名男子在7月27日時感到腹痛難耐，而且疼痛感不斷加劇，於是趕緊到河內的一家醫院就醫。醫生問診時男子坦承，他在稍早前將一條活鰻魚塞入肛門，於是醫生立刻安排超音波和X光檢查。

檢查結果顯示，鰻魚卡在他的腹腔中，還咬穿了他的直腸和結腸。檢查過程中，男子疼痛持續加劇，醫生決定進行緊急手術。原本醫生打算從肛門取出鰻魚，不過由於過程太過困難，最後決定剖腹取出。

最終從男子的腹腔取出一條長約65公分、粗約10公分的活鰻魚，不僅如此，醫生還從男子的肛門取出一顆檸檬。

醫生表示，有不少人會透過在體內塞入各種物品尋求快感，年輕男性尤為常見。不過醫生也提醒民眾，千萬不能將活體動物塞入肛門，否則將造成難以預料的後果。

男子經過手術治療後，情況穩定並無大礙。醫生再次呼籲，應避免類似危險行為，以免對健康造成嚴重損害。