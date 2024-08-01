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女子稱30多年沒睡過覺 稱開店「24小時不休息」顧客可檢查

聯合新聞網／ 綜合報導
阮氏玉美金宣稱自己已經30年沒睡覺。圖擷自ODDITYCENTRAL
阮氏玉美金宣稱自己已經30年沒睡覺。圖擷自ODDITYCENTRAL

越南一名49歲女子稱自己過去30年來都沒睡過覺，在當地更被稱為「不眠女裁縫師」。她稱自己某天突然覺得「不用睡了」，從此再也沒睡過，還邀請好奇的客人可以到她的裁縫店看看，因為她24小時都沒睡在顧店。

據ODDITYCENTRAL報導，49歲的阮氏玉美金（Nguyen Ngoc My Kim）是一名裁縫師，住在隆安省，在當地小有名氣。

阮氏玉美金之所以會出名，不是因為她的縫紉技巧，而是她已經30年都沒有睡覺。她表示，自己從小就喜歡看書，為了看書常常熬夜。後來長大當裁縫師，某天晚上在趕訂單時突然覺得「沒有睡覺的必要」，從此開始決定不睡覺。

阮氏玉美金說，剛開始她是因為怕趕不出訂單才不敢睡，常常熬夜工作，那時她常打瞌睡，覺得疲倦、頭暈，還出過幾次車禍。不過在她決定不睡覺之後幾個月，她的眼睛跟身體就已經習慣不用睡覺，後來就算她想睡覺也沒辦法入睡。

雖然她是否真的30年不睡覺並未得到醫學證實，但阮氏玉美金說自己的裁縫店24小時都開著，客人隨時可以進來看看她是不是真的沒睡覺。她說因為有很多客人在不同時間來裁縫店，都發現她在工作，後來消息傳了出去，她才被稱為「不眠裁縫師」。

越南

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