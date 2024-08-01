怎麼懷的？ 準媽媽曝自己懷孕17個月掀熱議
美國一名女子在社群媒體上分享自己懷孕、育兒的經過，表示自己過去18個月內就懷孕17個月，吸引不少網友留言。
據《太陽報》（The Sun）報導，這名女子賈桂琳（Jacqueline）透露自己過去18個月來，有17個月都在懷孕，讓不少網友好奇「懷孕不是9個月嗎？」
原來賈桂琳在9個月前生下了第二個孩子，但生下寶寶才過6周，她就又再次懷孕，所以等於過去一年多的時間，她只有1.5個月沒有懷孕。賈桂琳說自己跟丈夫有採取安全措施，沒想到還是懷上了。
根據英國國民保健署（NHS）資料指出，生完寶寶以後3周內就可能懷孕，即使正在哺乳、月經還沒有來也一樣。懷孕的時間距離太短，可能讓嬰兒生長受限、提早破水、或讓寶寶罹患先天性疾病的機率較高。NHS建議，如果不想太快再次懷孕，應該每次發生性行為都要採取避孕措施。
在美國會將這種生日接近的兄弟姊妹叫做「愛爾蘭雙胞胎」。這個詞一開始其實是針對移民到美國的愛爾蘭天主教徒的貶義詞，因為天主教徒不接受避孕，所以通常會生很多孩子，孩子的年紀都很接近。
不少網友看到賈桂琳的影片紛紛留言說：「懷孕不是只有9個月嗎？」、「妳是不是要說17周打成17個月」，在得知事實真相以後，網友也紛紛獻上祝福，希望可以快快看到新生寶寶的分享。
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