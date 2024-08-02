「有工作了嗎？」遊戲機裡突見「時空訊息」感觸深 畫家回信給9歲的自己
小時候天真無邪，等到長大了出社會，才發現有很多事情並不容易。特別是小時候所描繪的夢想，長大後不一定能夠實現。因此，有時想起小時候，再看看現在的自己，往往會讓人有許多感慨。
根據日本媒體「withnews8」報導，一位暱稱「晴夏 haruka」的日本「X」網友，日前在老家找到小時候玩的「任天堂DS」遊戲機，便打開了當時在玩的「歡迎光臨動物森友會」遊戲。這時他在遊戲世界中，發現了一封未讀通知，打開一看，原來是當時的自己，寫給未來自己的一封信。
信中寫著「未來的haruka，那個，你有工作了嗎？如果順利的話就好，順利的話就好。是說，其他事情也不錯。總之現在的自己好好加油喔」。由於寫信當下才9歲，時隔十幾年，晴夏已經忘記了自己曾寫過這封信。因此在閱讀的過程中，讓她想起了小時候，當時熱衷於畫畫的自己。
幼少期ぶりに おいでよどうぶつの森 を開いてみたら、小学生の頃の自分からメッセージが届いていました。— 晴夏 haruka (@_harenatsu) July 7, 2024
今ではすっかり 絵を描く事が生業になっています。#これでフォロワーさん増えました pic.twitter.com/YqxCe5DGit
如今，晴夏曾就讀美術學校，然而卻在途中退學。接著一度轉到影片製作相關的學校就讀，但後來又重拾畫筆。現在則是以自由工作者的身分，靠著繪畫維生。無論是單幅油畫、水彩畫，還是要繪製大型牆面等等都難不倒她。因此，她想告訴過去的自己：雖然一路上發生了很多事情，無論如何，妳現在確實成為一位畫家了。
色んなモノにお絵描きシリーズ。 pic.twitter.com/8GyJuQYFIO— 晴夏 haruka (@_harenatsu) July 19, 2024
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