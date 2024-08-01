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監獄交友網站遇真愛 老公獄中送車她堅稱「不是贓款」

聯合新聞網／ 綜合報導
伊蒂斯在監獄交友網站上認識丈夫威爾。圖擷自YouTube/Love Don't Judge
伊蒂斯在監獄交友網站上認識丈夫威爾。圖擷自YouTube/Love Don't Judge

美國一名女子透過交友網站寫信到監獄，認識一名犯人，進而墜入情網，甚至決定跟其攜手步入婚姻殿堂。女子周遭的人全都不認同她們這段關係，不過女子表示丈夫跟其他男人一樣，只是人在監獄，他還是會供應家中開支，還買車送她。但大部分看了的網友都認為女子根本就是腦袋壞掉，甚至酸說買車的錢說不定是贓款。

據《太陽報》（The Sun）報導，伊蒂斯（Y'TIS）在2022年透過線上的筆友交友網站，認識了在監獄服刑的丈夫威爾（Will）。威爾之所以會入監服刑，是因為犯下一級搶劫罪，代表他在犯罪時可能造成受害者人身嚴重傷害、威脅要傷害受害者，或對受害者做出重罪行為。

即便如此，伊蒂斯也不認為跟犯人交往有什麼問題。她坦承，自己當初只是出於好奇上網看看，沒想到會因此認識另一半。她說雖然丈夫在獄中，當初並沒有一般女孩期待的求婚，但對她來說這段關係還是非常有意義的。

伊蒂斯說，威爾跟其他的丈夫一樣，會拿錢回家供應她、常常送她禮物，甚至還買了一台吉普車送她。伊蒂斯自己的好友都不贊成她跟犯人交往結婚，認為伊蒂斯應該是瘋了，不少網友更酸說買車的錢說不定是贓款。

不過伊蒂斯表示，她絕對不允許另一半用「不該做的事」來賺錢，強調威爾在獄中有工作。她也提到，就算很多人批評她「腦袋壞掉」、「想紅想瘋了」，她也不會輕易放棄這段感情。

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