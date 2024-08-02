西裝客朝販賣機拉褲鍊撒尿！沖繩麵店公布犯人影像 同業聲援喊抓
日本過去曾發生「壽司郎屁孩」舔醬油等事件，使得顧客人心惶惶，也讓飲食業者遭受重創。近來在沖繩，竟然又出現有惡質客人，在店家的自動販賣機裡頭小便，在網上引發公怒。
根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，一家沖繩麵店「沖縄そばススリバ」日前在社群網站上公布一段影片，畫面中有一位穿著西裝的男子，在店內的餐券販賣機前拉下褲鍊，對著機器裡頭撒尿。即使一旁有其他人經過，也毫不在乎的樣子。影片公布後，雖然店家本身目前已經刪除，但已經在網路上瘋傳。
【閲覧注意】— にょっす🐮✋速報 (@nyossu_news) July 31, 2024
沖縄そば屋「ススリバ」で、"男性客が店内の食券機に放尿する"という事件が発生
↓
「許せません。絶対に捕まえて新しい食券機を買わせます。協力お願いします。」とのこと
※画像・動画には一部モザイク処理を施しています https://t.co/ymL2sVKH9M#那覇市 #カスハラ pic.twitter.com/QkFTMMhUhk
這家店在5月的時候，其實也碰到過有客人整碗湯麵幾乎沒吃，就往開放式廚房一扔。這次又被惡質顧客搗亂，讓店家忍無可忍，表示會更換為新的販賣機，並請大家幫忙，一同揪出這位可惡的男性。
【悲報】那覇市の飲食店で沖縄そばぶん投げニキ現る— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) May 31, 2024
そばがたっぷり入ったどんぶりを厨房に向けて投げつける男性。
満面の笑みを浮かべながら友人のそばも店内にぶちまけている。
なんでこんな事できるん？コイツ人間か？#沖縄そば #ススリバpic.twitter.com/nT7fxKfF5g https://t.co/N4JVQ8io0i
許多網友也附和店家，表示「這真的太過分了，一定要報案」、「還穿著西裝，代表他還在上班時間」、「臉拍得滿清楚，希望能快抓到人」，其他拉麵店等餐飲業者也聲援，「一定要抓到他」、「真的不能原諒，大家一起幫忙」，但也有人擔憂「就算抓到了，會不會因為自稱喝醉酒不記得，結果也拿不到賠償」。
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