紐西蘭海灘驚見全裸女屍 民眾急報警揭開真相

紐西蘭警方7月30日接獲民眾報案，對方表示疑似發現裸體女屍在海邊，接獲消息後警方趕抵現場確認，那是一具性愛娃娃。

據當地媒體報導，事件發生在紐西蘭北島西海岸新普利茅斯以南的塔普埃海灘（Tapuae Beach），女子考德里（Alice Cowdrey）的愛犬在海灘上發現一具疑似是女子的裸屍在海灘上，考德里見到不完整的「裸屍」嚇得趕快報案。警方獲報不敢大意，共指派三名警員到場，經其中一名警員用腳碰了碰「該物體」後確認那並不是屍體。

在警方辨認出「屍體」是性愛娃娃後，考德里才鬆了一口氣也感到非常不好意思，表示因為娃娃很逼真，以為有殺人犯在逃，好險是虛驚一場。性愛娃娃價格高昂，為何會出現在海邊讓考德里毫無頭緒。

在台灣以前也有發生丟棄的性愛娃娃遭誤認為屍體的事件，相關業者表示如民眾有丟棄充氣娃娃等情趣用品需求，商家都會協助消費者回收處理，購買或需丟棄時可以詢問店家，不僅環保，也可避免類似烏龍事件發生。環境部循環署副署長許智倫表示，部分民眾認為情趣用品有個人衛生問題，建議在丟棄前可先清潔，後續再依各地方環保單位的規定處理。