開冷氣睡覺竟病倒住院！醫指1習慣更容易感染 恐影響心臟

開冷氣睡覺竟然導致生病住院？英國一名女子前往土耳其度假，在飯店醒來時喉嚨痛、感覺昏沉，本以為是又感染新冠肺炎，結果檢查後醫生表示，可能是空調害的。

根據《紐約郵報》報導，英國一名內容創作者兼科學家福斯特（Liana Foster）日前跟家人前往土耳其度假，第一天在飯店醒來時身體不太舒服，但飯店配有的常駐醫生太貴，便沒有立即就醫。隔天醒來時喉嚨很痛，整個人昏昏沉沉的，她媽媽發現她的扁桃腺上有白斑，才趕緊去醫院。

福斯特表示她的身體也很痛，原本以為又是感染新冠，但醫生說明，她得到的是很嚴重的扁桃腺炎，可能是因為飯店空調導致的。福斯特認為可能是飯店人員沒有定時清理空調，導致吹出的冷氣帶有髒東西，引起這次感染。

福斯特為此住院5個小時，而且因為她不能口服抗生素，必須連續3天、每天2次注射抗生素，這讓她非常痛苦。

福斯特也拍下她住院的影片上傳TikTok，在影片中配文：「不要開著冷氣睡覺，不然會像我一樣生病」，並在留言中補充，由於她睡覺時是用嘴巴呼吸，醫生說這樣更容易感染細菌，如果不及時治療，可能會沿著喉嚨傳播，感染到心臟等其他器官。