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熱到擋不住！「麵包超人」融成「怨靈」 網笑翻：小孩會嚇哭

聯合新聞網／ 綜合報導
麵包超人。 圖擷自橫濱麵包超人兒童博物館IG
麵包超人。 圖擷自橫濱麵包超人兒童博物館IG

夏天天氣炎熱，有些像是巧克力之類不耐高溫的食物，如果不趕快吃掉或妥善保存，就很可能因此融化、變形。近來有日本網友，就分享一張造型巧克力放置幾天後，融化成面目全非的慘樣，卻也逗笑許多人。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「asa_tte」最近分享一張照片，表示這幾天天氣太熱，連他家的「麵包超人」都因此被曬成了「怨靈」，提醒大家要多多注意身體狀況。

一位日本網友不小心把麵包超人巧克力放太多天，結果嚴重融化變形。圖擷自不二家官方網站
一位日本網友不小心把麵包超人巧克力放太多天，結果嚴重融化變形。圖擷自不二家官方網站

而他所說的「麵包超人」，實際上是由不二家發售的造型巧克力。由於在常溫多擺了幾天融化變形，才會讓這位日本的「國民英雄」變成如此樣貌。連這位網友本人都說，當他看到這副景象時，爆笑到自己都呼吸困難。後來是讓年紀還小、不太對可怕東西有反應的孩子吃掉了，順利「除靈」成功。

其他網友也紛紛表示「臉色跟殭屍一樣」、「這天氣確實熱到翻了」、「麵包超人變成大叔了」、「實在是有點恐怖」、「小孩子看到會嚇哭吧」、「氣候暖化真的很嚴重」、「不管看幾次都好好笑」、「笑出聲了」、「這絕對不能給我三歲外甥看到」、「換顆新的頭了」、「連麵包超人都抵擋不了的炎熱」。

巧克力 日本 高溫

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