超慘孤獨死…泰國獨居老翁暴斃 遺體遭30頭愛犬啃成白骨

泰國日前發生一起啃屍慘案。一名獨居老人在家身亡，飼養的28隻狗被關在房子裡，餓到啃食主人的遺體。

根據《亞洲新聞聯盟》報導，曼谷一名62歲獨居老翁阿塔普（Attapol Charoenpithak）日前在家死亡，由於他每天都會開車外出，鄰居注意到他的車子停在家門前約一周沒動靜，按門鈴也沒回應，趕緊報警。

警方獲報後破門而入，發現屋子裡到處都是垃圾和狗大便，而阿塔普陳屍在臥室裡。據了解，阿塔普患有糖尿病和高血壓，他的遺體被送往警察總醫院進行屍檢。

阿塔普飼養的30隻狗被鎖在房子裡，警方認為，這些狗是啃食阿塔普的左腿才得以存活下來。

警方隨後聯絡當地慈善機構「The Voice」協助拯救這些狗狗，阿塔普曾同意他過世後由The Voice接收狗狗。

The Voice官員蘇帕瓦迪（Supawadee Srithasanakarn）檢查後發現，30隻狗狗中有2隻因身體虛弱過世，剩餘的28隻狗狗已送至醫院檢查並開放領養。

蘇帕瓦迪表示，2017年有人看到阿塔普的車上載著大量狗隻，從那時起The Voice就一直在關注他。2021年獸醫提醒他們，阿塔普的狗每周都在死亡，The Voice便從阿塔普養的46隻狗狗中帶走20隻進行絕育。

為此阿塔普指控The Voice擅闖民宅，要求歸還狗狗。最終The Voice將絕育的20隻狗還給阿塔普，而阿塔普同意去世後將所有的狗狗交給他們照顧。

The Voice也在安頓好狗狗們後，在臉書發布開放領養的貼文。