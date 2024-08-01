快訊

一張照看高雄凱米前後機車兩樣情 網揭實際慘況：被淹了嗎？

台股高歌勁揚442點收22,642點 台積電漲26元收960元

哈瑪斯首腦遇刺細節曝！傳「遭飛彈直接擊殺」 住所門窗牆壁全毀

超慘孤獨死…泰國獨居老翁暴斃 遺體遭30頭愛犬啃成白骨

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名獨居老翁死亡後，遭到30隻愛犬啃食遺體。示意圖，非當事狗狗。圖／ingimage
泰國一名獨居老翁死亡後，遭到30隻愛犬啃食遺體。示意圖，非當事狗狗。圖／ingimage

泰國日前發生一起啃屍慘案。一名獨居老人在家身亡，飼養的28隻狗被關在房子裡，餓到啃食主人的遺體。

根據《亞洲新聞聯盟》報導，曼谷一名62歲獨居老翁阿塔普（Attapol Charoenpithak）日前在家死亡，由於他每天都會開車外出，鄰居注意到他的車子停在家門前約一周沒動靜，按門鈴也沒回應，趕緊報警。

警方獲報後破門而入，發現屋子裡到處都是垃圾和狗大便，而阿塔普陳屍在臥室裡。據了解，阿塔普患有糖尿病和高血壓，他的遺體被送往警察總醫院進行屍檢。

阿塔普飼養的30隻狗被鎖在房子裡，警方認為，這些狗是啃食阿塔普的左腿才得以存活下來。

警方隨後聯絡當地慈善機構「The Voice」協助拯救這些狗狗，阿塔普曾同意他過世後由The Voice接收狗狗。

The Voice官員蘇帕瓦迪（Supawadee Srithasanakarn）檢查後發現，30隻狗狗中有2隻因身體虛弱過世，剩餘的28隻狗狗已送至醫院檢查並開放領養。

蘇帕瓦迪表示，2017年有人看到阿塔普的車上載著大量狗隻，從那時起The Voice就一直在關注他。2021年獸醫提醒他們，阿塔普的狗每周都在死亡，The Voice便從阿塔普養的46隻狗狗中帶走20隻進行絕育。

為此阿塔普指控The Voice擅闖民宅，要求歸還狗狗。最終The Voice將絕育的20隻狗還給阿塔普，而阿塔普同意去世後將所有的狗狗交給他們照顧。

The Voice也在安頓好狗狗們後，在臉書發布開放領養的貼文

狗狗 獨居老人

延伸閱讀

孤獨死、孤老死問題叢生 議員爆：里長找不到家屬 得陪屍數小時

悲慘加薩你知嗎？巴人紮營拉法墳場看野狗啃屍 小孩畫斷臂殘肢

男倒臥浴室猝死！2巨蜥餓壞「瘋搶啃食屍體3天」警破門直擊用餐現場崩潰

孤獨死去親人還拒收…日本「無緣遺體」越來越多 4年增逾3成

相關新聞

驚悚！公寓地板挖出30年嬰兒屍體 警方追查前住戶

英國一處公寓日前整修時，從地板中挖出至少30年的嬰兒遺骸。警方已展開調查。

超慘孤獨死…泰國獨居老翁暴斃 遺體遭30頭愛犬啃成白骨

泰國日前發生一起啃屍慘案。一名獨居老翁在家身亡，飼養的28隻狗被關在房子裡，餓到啃食主人的遺體。

美國婦遭狠心前夫綁樹上獲救 自稱餓足40天、骨瘦嶙峋如乾屍

印度孟買發生一宗可怕的虐待案，50歲的美國籍女子Lalita Kayi Kumar於7月27日被發現綁在郊區森林中一棵樹上。她自稱40天以來都沒進食，獲救時瘦至皮包骨又無法說話。她稱遭前夫攻擊，並被綁在樹上，想讓她在那裏等死。

夫妻飛機上吵架變打架！妻遭痛毆 愛爾蘭航空「緊急狀態」迫降

一對夫妻日前搭乘飛機時吵架，甚至發生肢體暴力，導致飛機進入緊急狀態，並迫降於法國南特機場。

照顧孫子該收費嗎？她靠金孫收入百萬 被罵「自私搶錢」不以為意

英國一名阿嬤擁有7個孫子女，本來她不想幫兒女照顧孫子，但是後來決定酌收保母費，讓她在這段期間賺進百萬。雖然女兒的朋友批評她「搶錢」和「自私」，但她不覺得自己有任何問題，只是照錶收費。

最胖狗狗體重達53公斤減肥9公斤引發併發症死亡 主人下場慘了

主人疼愛毛孩無可厚非，但都要謹記適當餵食！紐西蘭有狗隻因為被過度餵食，除了每天食用狗糧外，主人還會額外餵飼多達10塊雞肉，最終導致狗狗身體堆積大量脂肪，體重高達50公斤以上，即使以聽診器亦無法聽到其心臟聲音。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。