美國婦遭狠心前夫綁樹上獲救 自稱餓足40天、骨瘦嶙峋如乾屍

印度孟買發生一宗可怕的虐待案，50歲的美國籍女子Lalita Kayi Kumar於7月27日被發現綁在郊區森林中一棵樹上。她自稱40天以來都沒進食，獲救時瘦至皮包骨又無法說話。她稱遭前夫攻擊，並被綁在樹上，想讓她在那裏等死。

警方以試圖謀殺罪名追緝她的前夫。不過他的名字尚未被公開。

《印度快報》30日稱，事件發生在孟買市郊名為Sonurli的村莊附近一處森林內，27日一名牧羊人行經此處，聽到有女子微弱呼救聲。牧羊人遁聲尋人，最後發現被綁在樹上的她。

她被發現地點，距離孟買450多公里。牧羊人說發現她時，她的腳被鐵鍊綁在一棵樹上。牧羊人召警，當警方趕抵現場後，為她解開鐵鍊並將她送往醫院接受救治。

她送院後因未能說話，以書寫說明自己的情況：遭注射治療嚴重精神病藥物，導致下巴嚴重僵硬且無法喝水。需要靜脈注滴…[我]在森林裏40天沒有食物——丈夫把我綁在森林裏的一棵樹上，說我會死在那裏。

警方稱倘若這名女子被困森林40天不吃不喝，似乎不太可能活下來。

官員稱，儘管她身體狀況穩定，但她出現精神問題，無法作供。

《印度快報》31引述當地警方稱，她當初來印度是為學習瑜伽的，她與丈夫在印度居住10年。高級官員告訴媒體，她是在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）結識丈夫並與其結婚，一直居住在泰米爾納德邦，直到兩人關係出現問題。

證件顯示她住址在泰米爾納德邦，但她確實的住址是在果阿邦（Goa）距離她被發現的地點約28.9公里，她過去數月都住在果阿邦。

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文章授權轉載自《香港01》