快訊

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

奧運羽球／戴資穎輸球落淚 戴爸心疼女兒傷勢：能跑就是奇蹟了

美國婦遭狠心前夫綁樹上獲救 自稱餓足40天、骨瘦嶙峋如乾屍

香港01／ 撰文／ 許懿安
印度孟買發生一宗可怕的虐待案，50歲的美國籍女子Lalita Kayi Kumar於7月27日被發現綁在郊區森林中一棵樹上。圖／ingimage
印度孟買發生一宗可怕的虐待案，50歲的美國籍女子Lalita Kayi Kumar於7月27日被發現綁在郊區森林中一棵樹上。圖／ingimage

印度孟買發生一宗可怕的虐待案，50歲的美國籍女子Lalita Kayi Kumar於7月27日被發現綁在郊區森林中一棵樹上。她自稱40天以來都沒進食，獲救時瘦至皮包骨又無法說話。她稱遭前夫攻擊，並被綁在樹上，想讓她在那裏等死。

警方以試圖謀殺罪名追緝她的前夫。不過他的名字尚未被公開。

《印度快報》30日稱，事件發生在孟買市郊名為Sonurli的村莊附近一處森林內，27日一名牧羊人行經此處，聽到有女子微弱呼救聲。牧羊人遁聲尋人，最後發現被綁在樹上的她。

她被發現地點，距離孟買450多公里。牧羊人說發現她時，她的腳被鐵鍊綁在一棵樹上。牧羊人召警，當警方趕抵現場後，為她解開鐵鍊並將她送往醫院接受救治。

她送院後因未能說話，以書寫說明自己的情況：遭注射治療嚴重精神病藥物，導致下巴嚴重僵硬且無法喝水。需要靜脈注滴…[我]在森林裏40天沒有食物——丈夫把我綁在森林裏的一棵樹上，說我會死在那裏。

警方稱倘若這名女子被困森林40天不吃不喝，似乎不太可能活下來。

官員稱，儘管她身體狀況穩定，但她出現精神問題，無法作供。

《印度快報》31引述當地警方稱，她當初來印度是為學習瑜伽的，她與丈夫在印度居住10年。高級官員告訴媒體，她是在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）結識丈夫並與其結婚，一直居住在泰米爾納德邦，直到兩人關係出現問題。

證件顯示她住址在泰米爾納德邦，但她確實的住址是在果阿邦（Goa）距離她被發現的地點約28.9公里，她過去數月都住在果阿邦。

延伸閱讀：

日本地震｜58歲前自衛官捨身護母　8旬婦被埋3天奇蹟獲救

哥倫比亞飛機失事墜亞馬遜雨林　4童被困40天奇蹟獲救　最小僅1歲

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 印度 孟買

延伸閱讀

「是時候擺脫對中國恐懼」！印度議員籲恢復台印國會交流 研判莫迪對中硬下去

鴻海14日法說 五議題聚焦

新加坡、印度股 逆勢強漲

印度土石流已奪156命 救難行動提升至戰備狀態

相關新聞

奧運選手村=性愛天堂？美女選手興奮下載Tinder「親身實驗」結果曝

巴黎奧運精彩的不只賽事，還有選手們的性生活。奧運選手村長年被傳說是選手們的「性愛天堂」，一名女選手親自下載Tinder，並把實測結果PO出來，引起大量網友關注。

美國婦遭狠心前夫綁樹上獲救 自稱餓足40天、骨瘦嶙峋如乾屍

印度孟買發生一宗可怕的虐待案，50歲的美國籍女子Lalita Kayi Kumar於7月27日被發現綁在郊區森林中一棵樹上。她自稱40天以來都沒進食，獲救時瘦至皮包骨又無法說話。她稱遭前夫攻擊，並被綁在樹上，想讓她在那裏等死。

夫妻飛機上吵架變打架！妻遭痛毆 愛爾蘭航空「緊急狀態」迫降

一對夫妻日前搭乘飛機時吵架，甚至發生肢體暴力，導致飛機進入緊急狀態，並迫降於法國南特機場。

照顧孫子該收費嗎？她靠金孫收入百萬 被罵「自私搶錢」不以為意

英國一名阿嬤擁有7個孫子女，本來她不想幫兒女照顧孫子，但是後來決定酌收保母費，讓她在這段期間賺進百萬。雖然女兒的朋友批評她「搶錢」和「自私」，但她不覺得自己有任何問題，只是照錶收費。

最胖狗狗體重達53公斤減肥9公斤引發併發症死亡 主人下場慘了

主人疼愛毛孩無可厚非，但都要謹記適當餵食！紐西蘭有狗隻因為被過度餵食，除了每天食用狗糧外，主人還會額外餵飼多達10塊雞肉，最終導致狗狗身體堆積大量脂肪，體重高達50公斤以上，即使以聽診器亦無法聽到其心臟聲音。

減重注意！20歲女子115kg不跑步靠這個方法 1年勁減48kg拍片記錄被瘋傳

減肥是體力及意志力的考驗，不少人愛利用跑步瘦身。英國有1名253磅、身形豐滿的20歲女子，成功在約1年時間減去近100磅，還拍成影片分享，迅即在網上被瘋傳。該女子在影片透露其成功秘訣，指自知體力不足以應付高強度跑步運動，遂靠「12-3-30」斜坡跑步機鍛煉法，再配合控制飲食及重訓健身，終漸見成效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。