奧運選手村=性愛天堂？美女選手興奮下載Tinder「親身實驗」結果曝

巴黎奧運精彩的不只賽事，還有選手們的性生活。奧運選手村長年被傳說是選手們的「性愛天堂」，一名女選手親自下載交友軟體Tinder，並把實測結果PO出來，引起大量網友關注。

一名美國隊賽艇女選手戴爾曼（Emily Delleman）近日在TikTok上分享，她在選手村休息滑手機時，看到有女網友要大家把Tinder的定位改到選手村，這樣就有機會和運動員配對。

戴爾曼認為這個想法太聰明了，而且自己就在選手村，便立刻興奮的下載Tinder，希望可以趁機認識其他選手。

然而她滑了一段時間，卻都沒看到其他奧運選手。戴爾曼還懷疑自己是否定位設錯，但即使把定位設在自己位置一英里半徑內（約1.6公里），最終也只看到2位選手，讓她非常失望。

戴爾曼的「實測影片」引發大量網友討論，不少人呼籲她直接出門，「不要滑Tinder，直接去繞一圈選手村找真人」、「親自找人比在網路上找人更好」、「去外面走走！妳很漂亮，其他人會滑到妳」。也有人表示看到這個影片後，又重新燃起使用Tinder的動力。

巴黎奧運官方也明確說明，選手村提供了20萬個男用保險套、2萬個女用保險套和1萬個口腔保護膜，外包裝上還有可愛的奧運吉祥物，搭配各種標語，呼籲選手們「小心行事」。