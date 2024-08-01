夫妻飛機上吵架變打架！妻遭痛毆 愛爾蘭航空「緊急狀態」迫降

一對夫妻日前搭乘飛機時吵架，甚至發生肢體暴力，導致飛機進入緊急狀態，並迫降於法國南特機場。

根據《愛爾蘭鏡報》報導，愛爾蘭航空EI738航班7月26日從都柏林飛往西班牙，起飛大約1小時後，一對英國夫妻發生激烈爭執，機組人員試圖介入，安撫兩人情緒。

然而夫妻吵架越演越烈，最終衍生成家庭暴力，丈夫動手痛毆妻子。機組人員宣布機上進入「緊急狀態」（squawk 7700），機長向塔台報告後，緊急降落至法國南特機場。

根據X上流傳的影片顯示，飛機落地後，動手的丈夫被警察帶走，妻子也被帶下飛機接受治療。

EI738航班在延誤2小時後重新起飛，並於當地時間凌晨1點左右抵達西班牙馬略卡島的帕爾馬機場。