最胖狗狗體重達53公斤減肥9公斤引發併發症死亡 主人下場慘了

主人疼愛毛孩無可厚非，但都要謹記適當餵食！紐西蘭有狗隻因為被過度餵食，除了每天食用狗糧外，主人還會額外餵飼多達10塊雞肉，最終導致狗狗身體堆積大量脂肪，體重高達50公斤以上，即使以聽診器亦無法聽到其心臟聲音。狗隻及後被送到防止虐待動物協會中心收容所，曾於2個月內減去近9公斤，不過隨後因引發併發症而死亡，當地法院判處該狗主需入獄2個月、繳交罰款1,222.15紐西蘭元（下同，約23717台幣）、以及禁止飼養狗隻為期1年。

綜合外媒報道，紐西蘭防止虐待動物協會（SPCA）在7月24日（上周三）於官方網站張貼文章，分享他們於2021年10月拯救1隻名為納吉（Nuggi）小狗事件。事發於當地馬努雷瓦區（Manurewa），納吉從家裏被救出時體重竟高達53.7公斤，救援人員準備帶牠上車時，只是約10米的路程，牠途中已需停下來並喘氣3次，有救援人員表示，「納吉的腿似乎因無法承受體重而幾乎癱瘓」。

納吉獲救當晚被帶到防止虐待動物協會中心接受獸醫評估，獸醫指納吉因為嚴重肥胖，聲音無法穿透脂肪，即使以聽診器亦無法聽到其心臟聲音。另外牠指甲很長，有很多皮贅，特別是在腹部和肘部等部位，牠亦有結膜炎（又稱紅眼症）。獸醫發現，納吉走路時表現吃力，出現呼吸困難症狀，無法適應溫暖天氣，相信牠是因為身體過重，長期感到嚴重不適和痛苦。

導致納吉嚴重肥胖的主因，是牠主人除了每天餵食狗糧外，還會額外餵飼近10塊雞肉，以致牠身體被大量脂肪包裹，體重近乎1個青少年。納吉獲救後，曾於防止虐待動物協會中心收容所逗留2個月，並在那段期間共減去近9公斤，不過因為引發併發症，使其肝臟腫塊破裂導致內出血，最終仍宣告不治。

防止虐待動物協會中心執行長魏斯伍德（Todd Westwood）表示，「作為負責任狗主，你必須為寵物提供適當飲食和日常鍛煉，但這裏情況顯然並非如此」，納吉被嚴重餵食，主人沒有尋求幫助或改變行為，反而繼續餵食，終導致牠幾乎無法行走，直斥「這是不可接受的」。他補充，他們通常會治療體重過輕動物，而納吉無疑是他們遇過最胖的動物之一。

防止虐待動物協會事後向納吉女主人提告，當地法院最終判處她需要監禁2個月、繳付1,222.15紐西蘭元罰款，以及被禁止在未來1年內再次飼養小狗。

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文章授權轉載自《香港01》