減重注意！20歲女子115kg不跑步靠這個方法 1年勁減48kg拍片記錄被瘋傳

減肥是體力及意志力的考驗，不少人愛利用跑步瘦身。英國有1名253磅、身形豐滿的20歲女子，成功在約1年時間減去近100磅，還拍成影片分享，迅即在網上被瘋傳。該女子在影片透露其成功秘訣，指自知體力不足以應付高強度跑步運動，遂靠「12-3-30」斜坡跑步機鍛煉法，再配合控制飲食及重訓健身，終漸見成效。

綜合外媒報道，來自英國的20歲行銷主管蜜莉（Millie Slater），原本體重達253磅，曾嘗試以不同減肥方法減重，但沒有成功。直至去年蜜莉加入了1間健身中心，監查食物卡路里攝取量，以確保她攝取足夠蛋白質，同時搭配重訓課程。

由於蜜莉自知體力不足以應付高強度跑步運動，她的秘訣是「斜坡快走」，是參考知名健身網美勞倫（Lauren Giraldo）設計的「12-3-30」跑步機鍛煉法，先將跑步機斜度調整為百分之十二，配速設定為每小時3英里（約4.8公里），最後快走30分鐘。

蜜莉表示，「我開始在跑步機上傾斜行走，然後開始舉重，這讓健身房不再那麼無聊」、「我想說找到1種你喜歡的運動方式非常重要。我曾經以為我跑不了便無法減重，但你只需要多走路、多活動也可以做到」。

最後蜜莉由重達253磅（約115公斤），經過為期1年多的飲食控制和運動後，成功甩掉48公斤，如今體重僅剩147磅（約67公斤）。

《生物力學期刊》有研究發現，與平地面上行走相比，每多5%的坡度能燃燒多17％卡路里，另外「斜坡快走」也有助鍛煉臀肌、股四頭肌、腿筋和小腿。

20歲蜜莉（Millie Slater）原本體重達253磅，但經年半努力成功減去100磅。（IG圖片）

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文章授權轉載自《香港01》