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動物園奪命意外！男職員餵飼小河馬 遭河馬媽媽襲擊四肢壓碎慘死

香港01／ 撰文：喬納森
事發時馬赫托將1隻剛出生的小河馬，從河馬區內抱出來準備餵食，隨即被護子心切的河馬媽媽襲擊。（網上圖片）
事發時馬赫托將1隻剛出生的小河馬，從河馬區內抱出來準備餵食，隨即被護子心切的河馬媽媽襲擊。（網上圖片）

印度動物園發生奪命意外，有照顧動物的工作人員為了餵飼1隻剛出生的小河馬，從河馬區將牠抱出時，被護子心切的河馬媽媽襲擊，四肢被壓碎，最終送院不治。由於當地已不是第1次發生河馬襲擊職員致死事件，該園的112名職員為此感到不滿，關上動物園大門向當局提出抗議。

綜合外媒報道，死者為54歲工作人員馬赫托（Santosh Kumar Mahto），事發在他工作的動物園 Bhagwan Birsa Biological Park。

事發時馬赫托將1隻剛出生的小河馬，從河馬區內抱出來準備餵食，隨即被護子心切的河馬媽媽襲擊，馬赫托身體多處受傷，四肢慘遭河馬壓碎。

馬赫托送醫後終因傷重不治，對此動物園園長表示，園方會負擔醫院的費用，並為死者家人解決經濟困難。可是由於今次並非該園第1次發生致命事件，引起該動物園的112名工作人員不滿，他們關上動物園大門向當局提出抗議。

去年12月，亦發生工作人員遭河馬攻擊致死事件，地點在印度另外1個動物園，2名工作人員進入河馬園區準備清潔時，成功掙脫的河馬朝2人衝去，導致其中1人死亡，另1人則受傷。

印度動物園Bhagwan Birsa Biological Park早前發生職員被河馬襲擊致死事件。（網上圖片）
印度動物園Bhagwan Birsa Biological Park早前發生職員被河馬襲擊致死事件。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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