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騷擾男不停糾纏…俄正妹「一拳KO」嚇傻一票壯漢！原來惹到格鬥冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯一名女子格鬥冠軍一拳揍翻騷擾她的男子。示意圖，非當事人。圖／ingimage
俄羅斯一名女子格鬥冠軍一拳揍翻騷擾她的男子。示意圖，非當事人。圖／ingimage

不要小看女性的武力值！俄羅斯一位女子遭到一名男子不停騷擾，多次警告後對方仍不聽，女子忍不住一拳揍翻男子。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯一名21歲女子阿麗莎（Alisa Irinina）在一間俱樂部舉辦生日派對，結果一名曾和她約會過的男子不請自來，不停的騷擾她。

阿麗莎表示自己說過很多次「不要碰我」，也明確表示過對該男子不感興趣，冷靜的請他離開，但他仍持續糾纏阿麗莎，甚至還對她丟東西。阿麗莎要求俱樂部保全把男子請出店外後，男子依然不聽勸，穿著洋裝與高跟鞋的阿麗莎忍無可忍，終於揮出一記強力的右鉤拳，把男子揍翻在地。

阿麗莎強而有力的拳頭不只把現場其他男子嚇傻，店門口的監視器畫面曝光後，也令眾多網友嘆為觀止。原來阿麗莎從小就學習武術，是俄羅斯別爾哥羅德州的綜合格鬥（MMA）冠軍，也曾獲得2020年世界業餘摔角和綜合格鬥聯賽錦標賽（2020 World Amateur Grappling & MMA League Championship）銅牌。

阿麗莎的朋友事後表示，阿麗莎對這件事並不自豪，但當下她別無選擇。

MMA 俄羅斯

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