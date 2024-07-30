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陸屁孩亂砸北海道販賣機！日女路過拍下 大媽暴怒動手遭逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名中國大陸男童拿石頭砸日本車站販賣機被拍下，其母暴怒動手。販賣機示意圖。路透
一名中國大陸男童拿石頭砸日本車站販賣機被拍下，其母暴怒動手。販賣機示意圖。路透

俗話說「龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞」，家庭教育對一個人的品德影響是非常深遠的。日前一名中國大陸男童在日本拿石頭砸自動販賣機，媽媽並未制止。一位路人拍下男童惡行，大媽卻暴怒動手，最後報警處理。

根據《北海道放送》報導，本月19日在北海道小樽JR朝里站發生一起衝突事件。一名中國大陸男童拿石頭砸車站的販賣機，其母在一旁卻未阻止。此時一名日本女性路過，用手機錄下男童砸販賣機的畫面，男童媽媽卻暴怒，動手抓住錄影女子的手，女子趕忙報警。

警方獲報到場，當下立即逮捕男童媽媽。由於男童媽媽不會說日文，經由翻譯，她表示自己無意使用暴力，只是「不喜歡兒子被拍攝」。

警方獲報後已介入調查詳細情況。

日本 販賣機

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