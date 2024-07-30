陸屁孩亂砸北海道販賣機！日女路過拍下 大媽暴怒動手遭逮捕
俗話說「龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞」，家庭教育對一個人的品德影響是非常深遠的。日前一名中國大陸男童在日本拿石頭砸自動販賣機，媽媽並未制止。一位路人拍下男童惡行，大媽卻暴怒動手，最後報警處理。
根據《北海道放送》報導，本月19日在北海道小樽JR朝里站發生一起衝突事件。一名中國大陸男童拿石頭砸車站的販賣機，其母在一旁卻未阻止。此時一名日本女性路過，用手機錄下男童砸販賣機的畫面，男童媽媽卻暴怒，動手抓住錄影女子的手，女子趕忙報警。
警方獲報到場，當下立即逮捕男童媽媽。由於男童媽媽不會說日文，經由翻譯，她表示自己無意使用暴力，只是「不喜歡兒子被拍攝」。
警方獲報後已介入調查詳細情況。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言