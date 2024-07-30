香蕉船活春宮片瘋傳！男女海上半裸激戰 姿勢震驚網友：平衡力好

夏日炎炎不少人會到海邊玩水消暑，但也不應這樣「下火」吧！網路瘋傳1段影片，見到一對情侶乘坐香蕉船泛舟海上時，竟然半裸性交，動作當相激烈。「香蕉船式野戰」引來網友熱議，有人批評2人行為離譜，「世風日下」、「毀三觀」；有人對2人的姿勢感到震驚，直指平衡力好，「要維持這個姿勢又不掉下水，真的很不容易」。

影片於社交平台「X（前稱Twitter）」流傳，沒有交代拍攝時間及地點。影片見到，當時烈日當空，海上有1艘正在前進的香蕉船，船上1對男女脫去下半身衣物公然性交，其中男方狀似騎在女子身上，動作相當激烈，而女子則趴在船頭，表現相對平靜。

2人行為惹來路人圍觀，有人邊笑邊拿出手機拍攝，更有人激動尖叫。不過男女未有理會，繼續當眾「表演」。

影片引來網友熱議，有人批評2人行為離譜，「世風日下」、「毀三觀」。但驚嘆2人平衡力好，「要維持這個姿勢又不掉下水，真的很不容易」、「這平衡感也太好」。

延伸閱讀：

港女泰國街頭活春宮瘋傳！與內地男全裸激戰 烈日當空下場慘了

黃埔男女活春宮？激戰聲響徹全區 街坊嬲爆絕招反擊 後續超展開

文章授權轉載自《香港01》