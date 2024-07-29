無水也可下蛋？ 偏遠小島有神奇青蛙

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台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近日有研究發現青蛙可以完全不在水池中繁殖與生活，引發學界關注。（示意圖 from Wikimedia Commons）
近日有研究發現青蛙可以完全不在水池中繁殖與生活，引發學界關注。（示意圖 from Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

居然不用水青蛙就可繁殖？美國與印度的科學家近日在印度的安達曼群島發現非常獨特的青蛙，一般青蛙都是在水中從蝌蚪變成青蛙，再跑到陸上，但此青蛙可以在缺水的樹洞產卵，而且還有至少3種叫聲。學界認為，這可以讓科學家了解更多物種面對極端環境的適應方式。

叫聲不同一般蛙類

根據《英國廣播公司》報導，美國哈佛大學與印度大學的聯合研究團隊，在印度安達曼群島發現了一種名為「達爾文蛙」的青蛙，該青蛙的特點是在僅有些微雨水的樹洞進行交配。一般的青蛙（或兩棲類）都需要水作為交配與生活的重要媒介，尤其是交配時，雌蛙將卵產在水中，雄蛙再將精子射到水中。

目前全世界約有7708種青蛙，都是在水中或是濕地上繁殖與生活，但美印研究團隊在3年內花了55個夜晚，徹底觀察安達曼群島在印度雨季的生態變化，才發現了這種有趣的青蛙。

此外，一般青蛙的叫聲只有1種，且大多是為了交配使用，但達爾文蛙卻有至少3種複雜的叫聲，其中一種是雄性競爭的挑釁叫聲，雄蛙會透過比叫聲、打架等方式競爭。

環境影響青蛙生存

研究》還提到，雄蛙還會在其他青蛙交配的時候，試圖把身體塞在兩隻青蛙中間，競爭模式非常激烈，有時候還會出現腳或是頭被咬掉的狀況。

科學家發現，達爾文蛙在打鬥中的致死率不高，顯然在演化的過程中有經過特別的調節，而且一般青蛙也習慣在開放區域打架，但達爾文蛙還是在樹洞中打架。

研究團隊之一的哈佛大學教授漢肯表示，這顯示了兩棲類在繁殖與生存的多樣性，還有很多值得研究的空間。不過由於氣候變遷與人類開發導致的棲地破碎化，也讓達爾文蛙的生存空間逐漸減少，也可能是讓此蛙會在一般青蛙不會生存的地方繁衍的原因。

此青蛙的研究論文被發表在知名生物期刊《Breviora》。

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印度 哈佛大學 青蛙

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