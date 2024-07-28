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不請自來！開業宴請親友竟有逾10陌生人騙吃騙喝 老闆怒祭1招趕走「蹭飯仔」

香港01／ 撰文／桃樂斯
馬來西亞日前出現「蹭飯黨」事件，當地有廣告公司新開業，完成開幕儀式後準備了自助餐點招待親朋，有中年人士卻趁機「蹭飯」，更陸續叫來更多「朋友」前來用餐。情境示意圖／Ingimage
馬來西亞日前出現「蹭飯黨」事件，當地有廣告公司新開業，完成開幕儀式後準備了自助餐點招待親朋，有中年人士卻趁機「蹭飯」，更陸續叫來更多「朋友」前來用餐。情境示意圖／Ingimage

人不要臉，天下無敵！馬來西亞日前出現「蹭飯黨」事件，當地有廣告公司新開業，完成開幕儀式後準備了自助餐點招待親朋，有中年人士卻趁機「蹭飯」，更陸續叫來更多「朋友」前來用餐。公司老闆和合作夥伴初時以為那群人是對方朋友，一問才發現他們是「騙吃騙喝」，好言相勸吃完桌上食物便可離去，但對方未有收斂，反而拿出膠袋打包食物，最後老闆態度強硬，眾人才捨得離場。

綜合馬來西亞媒體報導，事發於7月14日新山市，有廣告公司正式開業，並於開幕儀式後準備了自助餐點，以招待出席的親友和顧客，但卻突然出現一行共10多人「蹭吃黨」，他們不但自行找位子坐下用餐，甚至還自備塑膠袋打包食物。

該公司林姓老闆表示，當天開幕儀式為上午11時，中午12時才開始自由餐以招待賓客，但這群「蹭吃黨」原來早在上午10時許已到達現場，並向在場人士詢問餐點招待的時間。林老闆稱，當時曾和合作夥伴互相以為那群人是對方友人，直至他們叫來更多「朋友」，才發現情況有異。

林老闆稱，當時她上前詢問，「蹭吃黨」便解釋他們住在附近。她眼見對方已經拿取食物，遂好言相勸眾人吃完桌上食物便可離開，但當中有人還不斷通電話，疑是想邀請更多人前來用餐，讓她極為無奈。不過最令人傻眼的是，「蹭吃黨」即使被勸離場仍未有收斂，竟拿出塑膠袋打包食物，再連續喝掉幾罐啤酒，最後她語帶不悅，「蹭吃黨」才捨得離場。

有出席活動的賓客指出，來蹭吃蹭喝的這群中年男女，過往曾多次不請自來到別人婚宴上吃席，是名副其實慣犯。林老闆對事件表示無奈，稱「我們希望那幾人可以停止這樣的行為，並提醒其他業者提防他們到活動上掃興」。

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文章授權轉載自《香港01》

自助餐 餐廳 馬來西亞

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