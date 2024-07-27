從未接觸股票！退休父1個月砸400萬投資 兒子驚覺詭異追問才知驚人內幕

近年投資的風氣盛行，不少人會將手上多餘的積蓄丟進股市裡「錢滾錢」，然而，投資有賺有賠，購買前應確實研究過標的物再出手才是。近日日媒報導，一位退休的65歲父親在從未接觸過投資的情況下，短短一個月就將2千萬日圓（約新台幣427萬元）的退休金拿去買多項金融產品，發現虧損時更因為不甘心，繼續加碼買進。直到兒子察覺父親神色不對時，他才將真相告訴對方，並尋求解決辦法。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，31歲的拓也（化名）現居於東京，而他65歲的父親與63歲的母親則住在老家。父母2人過去藉著父親的薪水及老人年金，每月有43萬5千日圓（約新台幣9.3萬元）的生活費可以運用，即使父親退休了，2人每月仍可領取25萬5千日圓（約新台幣5.4萬元）的老人年金。

而父親在退休時一次領取了2500萬日圓（約新台幣533萬元）的退休金，再加上3000萬日圓的存款（約新台幣640萬元），如沒出大事，生活本該過得相當富足。

然而，當拓也返鄉慶祝父親生日及退休時，問起「退休生活有什麼打算？要和媽媽去旅行嗎？」時，發現父親言詞閃爍、神色有異。拓也驚覺不對勁，追問後父親才坦言「那個啊…我把退休金拿去投資了」，並且是在短短一個月內就投入高達2千萬日圓的資金。

拓也表示，父親對於投資毫無研究，對於他一下子將巨額資產投入股市的行為相當無法理解，便向他詢問投資的契機。父親坦言，在退休前幾個月，任職於證券公司的A先生曾到家裡拜訪，因為對方與拓也年紀相仿，倍感親切的父親，便決定在退休金到手時開始嘗試投資。

起初，父親投入1千萬日圓（約新台幣213萬元）的資金，購買A先生推薦的股票及信託投資、國外債券等，但不巧遇上錯誤的買進時機，幾日後市值便蒸發了5%左右。此時，急著想將虧損賺回來的父親選擇加碼投資，甚至還買了成分複雜的金融產品。

面對眼下的慘況，自尊心甚高的父親始終無法向A先生求助，最後因為難以接受虧損的現實，變得十分沮喪。

釐清父親的情況後，拓也懇求父親趕緊醒悟、認清現實。與此同時，擔心父母日後生活的他決定向專家請教，盼望能挽救父親的「投資悲劇」。經過專家了解，拓也父親在發現虧損後，便以百萬日圓為單位，陸續買進許多不適合投資新手的金融產品，加碼的總金額高達1千萬日圓。

專家建議父親，身邊至少要保留部分退休金，日後夫妻的生活才有保障，對投資從此敬謝不敏的父親聞言，決定將信託投資以外的金融產品通通賣掉，由於這段過程中有賺有賠，最終父親損失的金額約在80萬日圓（約新台幣17萬元）左右。