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一夕脫貧！印度負債勞工挖到價值逾3百萬元鑽石 嗨喊「要買地蓋房」
印度中部有一位負債累累的勞工岡德（Raju Gond）指出，近日他挖到一顆價值將近10萬美元（約新台幣328萬元）的19.22克拉鑽石，原本家境一貧如洗，如今已經「永遠改變了」。
美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，岡德通常每天只能賺取4美元（約新台幣131元），為了供養一大家子甚麼活都接，例如在他老家馬德雅邦（Madhya Pradesh）耕田或到鑽石礦場工作，又或是替較富裕的務農者開拖拉機。
不過現年40歲的岡德和他弟弟有時每天會花9.5美元（約新台幣312元），於一塊占地64平方公尺的政府土地挖黃金，他正是在那裡有了意外的發現。
岡德說道，他於24日捧著一塊石頭，當抹掉上頭的塵土時開始心跳加速，而且手指每次抹拭，手裡的石頭益發閃耀。
岡德在潘納鎮（Panna）的自宅喜不自禁地向CNN表示：「它格外耀眼，當時我就知道是鑽石。」
岡德和弟弟欣喜若狂相擁，隨即踩著單車飛馳11公里回到家中，並與家人分享這個消息，然後兄弟倆帶著媽媽前往當地的鑽石鑑價機構，以評估這顆鑽石的價值。
官方的鑑定師辛赫（Anupam Singh）拿起這顆鑽石並秤重，他向CNN說道：「這是19.22克拉的白鑽，價值大約9萬5500美元。」
如今岡德開立了銀行帳戶，且迫不及待想把賣掉鑽石的錢存入帳戶，他指出：「我們的生活永遠改變了。」
待錢到手後，岡德表示：「我的首要之務是還清6000美元（約新台幣19.7萬元）債務，然後我們還要送所有孩子去上學、蓋房子、買些土地，或許也會買台拖拉機。」
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