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驚悚！教室牆壁突坍塌 4學生瞬間摔落畫面曝光

香港01／ 撰文／田中貴
印度一間學校牆壁突然倒塌，4名學生瞬間摔落。圖／擷取自網路影片
印度一間學校牆壁突然倒塌，4名學生瞬間摔落。圖／擷取自網路影片

印度發生恐怖意外。監視器拍到一群小學生午休期間正在教室內聊天嬉戲，其中一名靠牆學生發現情況有異，於是轉頭看後面，整面牆壁突然塌下。最先察覺有異的學生和另外3名同學隨之跌落，其他同學狼狽逃到教室安全位置，部份人不理會書包和課本直接逃離課室，教職員紛紛指示學生盡快離開，同時走近視察受傷學生情況。

校長回覆當地傳媒時表示，事件中有1名學生頭部受輕傷，警方則指暫時未知塌牆原因。

事件發生在巴羅達（Vadodara）1間私立學校的1樓教室，監視器畫面時長約1分鐘，顯示今年7月19日中午12時許，該班七年級學生正在教室午休，當時有1名男學生坐在窗邊靠近外側牆壁位置，突然察覺現場情況有異，於是轉頭查看後方，整面牆壁突然倒塌。最先發現異常的男學生和附近3名同學連同桌椅隨即摔落，離開監視器拍攝範圍。

數名靠近現場事故的學生立即衝上前，慶幸沒有出事，至於本身位於較遠位置的同學同樣大驚，立即逃出教室，沒有理會書包和課本，亦有人施施然攜同書包離開，部份大膽同學一度折返，由在場女老師勸導盡快離開，其他教職員趕抵現場了解，影片便結束。

該小學校長沙阿（Rupal Shah）事後接受當地媒體訪問時表示，教職員聽到巨響後立即趕到現場，安排受影響的學生轉到安全地方暫避，牆壁倒在學生擺放單車的停車位上，導致多輛單車損毀，事件中有1名學生頭部受傷。

據了解，該名受傷學生被送往私人醫院接受治理，縫了3針，目前情況穩定。

有學校受託人表示，該棟建築建於2001年，狀況並非差劣，另一位職員亦指，學校擁有建築許可和建築物結構安全的證明文件。有鄰居則抱怨指，學校有14至15年樓齡，事前出現裂縫，之前要求過學校進行維修，但對方只是在建築物表面抹了灰泥，然後進行油漆工序。

當地消防到場施救，總共10至12輛學生單車被埋在碎片之下，由消防移走，警方表示將進一步調查事故。

印度一間學校牆壁突然倒塌，4名學生瞬間摔落，其餘同學急忙離開。圖／擷取自網路影片
印度一間學校牆壁突然倒塌，4名學生瞬間摔落，其餘同學急忙離開。圖／擷取自網路影片

印度一間學校牆壁突然倒塌，4名學生瞬間摔落。圖／擷取自網路影片
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文章授權轉載自《香港01》

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