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參加孩子運動會跌倒露丁字褲 英國媽樂曝追求者暴增

聯合新聞網／ 綜合報導
漢納福德在場上跌倒走光，讓她意外增加許多追求者。圖擷自太陽報
漢納福德在場上跌倒走光，讓她意外增加許多追求者。圖擷自太陽報

英國一名媽媽參加孩子的運動會，在場上賣力奔跑時不慎跌倒，沒想到裙子就這樣掀了起來，讓她下半身春光外洩，丁字褲都露了出來。雖然事件已經過去兩年，但影片在網路上瘋傳，讓她到現在都還有不少人慕名前來追求。

據《太陽報》（The Sun）報導，現年38歲的漢納福德（Katie Hannaford）在2022年6月時參加當時8歲女兒的運動會。在學校的運動會上，通常會邀請家長一起參與，所以漢納福德也上場狂奔。

不過才起步沒多久，她就不小心絆倒，讓裙子完全掀了起來蓋在她的頭上，下半身只穿丁字褲的她也就這樣在全校面前露出臀部。當時影片被上傳網路，一直到現在點閱率都還在持續增加，讓她瞬間爆紅。

不過讓她意想不到的是，這部影片竟然為她帶來不少追求者。有些人找到她的社群媒體帳號，詢問她是不是影片中的媽媽，也有人稱讚她真的很漂亮，這些男性從巴西、美國、加拿大等各國「慕名而來」，甚至連她去土耳其度假，都有人認出她來。

漢納福德說，女兒覺得這起意外很有趣，她自己則是因此意外的增粉，讓她的自信心大增。雖然事件已經過了兩年，但她不後悔為孩子上場運動。她認為就算出糗也沒關係，最重要的是和孩子們一起留下美好的回憶。

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