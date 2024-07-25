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單親辣媽賣原味絲襪賺逾百萬元 她卻嘆：沒人要跟我孩子玩

聯合新聞網／ 綜合報導
麗茲說因為販售穿過的絲襪，導致自己的孩子被排擠。圖擷自太陽報
麗茲說因為販售穿過的絲襪，導致自己的孩子被排擠。圖擷自太陽報

英國一名單親媽媽靠賣原味絲襪賺錢，聲稱到目前已經賺了38,000 英鎊（約160萬台幣）。不過她的創業卻造成孩子被排擠，現在學校其他家長都不邀她的孩子去跟自己的孩子玩。

據《太陽報》（The Sun）報導，30歲的麗茲（Lizzy Groombridge）身高高達190公分，她憑藉自己獨特的外型，在網路上以「麗茲的長腿」（Lizzie Long Legs）為名販售穿過的絲襪，因此賺了很多錢。

麗茲說，她光是賣穿過的絲襪就賺了38,000 英鎊，販售自己的性感照片更是讓收入高達116,000英鎊（約488萬台幣），但她卻因此飽受其他媽媽的批評。

麗茲自己有3個孩子，分別是13歲、9歲和5歲，自從其他家長知道她做的「生意」以後，就開始有不少人對她指指點點。她在接送孩子上下學時，會被其他人盯著看，也會聽到其他人的耳語。

雖然這些家長並沒有直接對她做出任何評論，但家長們聚會時都不會邀請她，就連孩子聚在一起玩，也沒有人邀請她的孩子。

麗茲表示，自己因為這份工作也失去了一些朋友，這些朋友因為不滿自己的另一半成為麗茲的客戶，決定跟麗茲斷絕關係。但麗茲強調，自己這麼做只是為了孩子，她除了是「長腿麗茲」之外，也是一名竭盡全力好好生活的媽媽。

她提到，因為經營的這項業務，讓她在面試其他工作也遭到拒絕。既然如此，現在她決定要趁自己還能夠靠這項生意賺錢時好好賺錢，因為她寧可別人不喜歡自己，也不想讓孩子過上苦日子。

絲襪

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