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兒摔斷腿也不急幫 夫「遭劈腿養成怪習」讓妻受不了怒提離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
丈夫一直坐在車內不肯進門，讓女子氣炸了。示意圖，非當事人。圖／ingimage
丈夫一直坐在車內不肯進門，讓女子氣炸了。示意圖，非當事人。圖／ingimage

國外一名女子在論壇發文表示，自己的丈夫從結婚開始就有一種怪癖，每次回到家都要在家門坐10分鐘才能進家門。兩人常常因為這項怪習吵架，不過某天這項怪習更讓兩人吵到要分手。原來兩人的孩子跌倒摔斷腿，丈夫卻也還是堅持要坐在門外，不肯進屋幫忙兒子，讓女子憤而提出離婚

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名女網友在知名論壇Reddit發文表示，她跟丈夫結婚時，發現丈夫習慣每次到家都要在車子裡坐逾10分鐘才進家門，剛開始她不知道為什麼，後來跟丈夫聊過以後，才知道是因為以前他回家時發現前任劈腿，後來他就養成了這樣的習慣，不管家中是不是有客人都一樣。

女子表示，自己有個8歲的兒子，上週兒子從樓梯跌下來摔斷腿，她趕緊打電話要丈夫趕回家。雖然丈夫的確趕回家了，但到家後卻依然坐在家外的車子內。女子跑到外面詢問丈夫坐了多久，丈夫竟回她已經坐了8分鐘，再2分鐘就會進屋，讓女子瞬間氣炸。

女子表示，後來是一名鄰居幫忙載她跟兒子去醫院，讓她決心離婚。原po表示，雖然兒子是前一段婚姻留下來，不是丈夫的親生兒子，她還是很不能接受丈夫如此不懂得變通。

不少網友留言表示，丈夫的行為感覺是種強迫症，如果他不解決自己的心理問題，就很難給家人應有的支持。有網友就說，很能理解原po因此想要離婚的心情，如果丈夫不肯改變，不該讓其他家人承擔這樣的後果。

兩性關係 離婚

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