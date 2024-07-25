影／抽脂別浪費！ 男子拍影片紀錄用自體脂肪做肥皂

美國康乃狄克州一名男子接受抽脂手術，突發奇想決定不浪費自己抽出的脂肪，竟然將其作成肥皂使用。雖然不少人都覺得很有趣，但更多網友留言批評這樣的處理方式真的太噁心了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，23歲的托爾比（Robert Tolppi）常在TikTok上分享各種奇怪的影片。近期他分享一部自製肥皂的影片，引發熱烈討論。

原來托爾比在影片中製作肥皂所使用的油脂，竟然是自己手術抽出來的脂肪。他在影片中表示，自己抽出400cc的脂肪，本來醫療人員說要把脂肪當醫療廢棄物丟掉，但他「不想浪費完美的優良脂肪」，也一直都很想做手工肥皂，於是要求要把自己的脂肪留下。

一般來說製造肥皂所用的油脂，會使用食用油或動植物的脂肪，只是托爾比把它替換成自己的脂肪。他在影片中製作肥皂，還加了香草精油跟玫瑰花瓣，最後更在影片中試著用做出來的肥皂洗手，直說用完這款肥皂「覺得手很乾淨，而且很香」。

雖然有網友認為能想到用自己的脂肪做肥皂很有趣，甚至有人說「感覺很香」，但不少網友都覺得很噁心。有網友就說：「我就是因為這樣才不在別人家用肥皂洗手」、「有夠噁心」、「我好想吐」，甚至還有人開玩笑說：「如果我吃了這個肥皂，這樣算是人吃人嗎？」