快訊

高雄旗山土石流衝入民宅！老夫妻遭淹沒 夫當場死亡妻受傷

韓職／起亞虎啦啦隊公開親密照 有網友鬆一口氣：幸好不是她

豪雨重創中南部、高雄多處淹水…吳德榮曝主因示警：大量降水才剛過一半

男砸錢買「以水擋水」堤防被笑傻 洪水來了僅他保住自家

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
「當時大家都笑我是瘋子，但如今他們對這個AquaDam印象深刻，」瓦格納說，「8300美元對我而言只是小投資，因為屋裡本來可能淹進70公分深的水，得花15萬美元修復」。圖／擷自YouTube／Aqua Dam Inc.
「當時大家都笑我是瘋子，但如今他們對這個AquaDam印象深刻，」瓦格納說，「8300美元對我而言只是小投資，因為屋裡本來可能淹進70公分深的水，得花15萬美元修復」。圖／擷自YouTube／Aqua Dam Inc.

洪水災情來得快又急，民眾想保護家園往往來不及反應。但在美國曾有一名男子未雨綢繆，上網看到一種能「以水擋水」的可填充式堤防，儘管要價不斐但他仍決定買下，起先還被鄰居笑是冤大頭。但後來洪水真的來襲，他趕緊在自家四周架起這種堤防，在鄰居家全淹成一片時，只有他成功阻止大水灌入自家。

美國德州休士頓電視台KHOU報導，2016年布拉佐里亞郡（Brazoria）遭遇水災，在因洪水而撤離與受損的數千戶家園中，只有一戶顯得安然無恙，空拍照看起來像是一座孤島。

當時布拉索斯河管理局警告居民將有大規模洪水，屋主瓦格納（Randy Wagner）決定賭一把，把他在網路上找到的「防水水壩」（AquaDam）派上用場。

他說：「由於不知道水會升到多高，我需要為沒人預見的事情做好準備。」瓦格納說他開車到路易斯安那州購買AquaDam，在兩名男子協助下，將122公尺長、76公分高的可填充塑膠堤防灌滿水。

洪水來襲時鄰居紛紛撤離，瓦格納與家人則留守在家，看著水淹到近70公分高，被堤防擋在外面。儘管這款產品當初花了他8300美元（約台幣27.2萬元），但瓦格納表示非常值得。

「當時大家都笑我是瘋子，但如今他們對這個AquaDam印象深刻，」瓦格納說，「8300美元對我而言只是小投資，因為屋裡本來可能淹進70公分深的水，得花15萬美元修復」。網友說，瓦格納用最委婉的說法回嗆他的鄰居：「看看現在是誰在笑？」

AquaDam官網列舉產品優點包括：快速設置與拆除；設置通常只需數小時，拆除則需約一天時間。節省成本：與沙包相比，人工與設備成本極低。環保意識：由原生樹脂高級聚乙烯和聚丙烯組成，幾乎不對環境造成任何影響。客製化：尺寸有5英尺（1.5公尺）以下到16英尺（4.8公尺）以上可供選擇。

不過該產品也並非萬能。2017年哈維颶風來襲，休士頓一位居民抱怨花了1萬3千美元（約台幣42.6萬）購買AquaDam，「(水位）在76公分內時表現很好，但後來漲到152公分，房子還是淹了」。

2016年美國德州布拉佐里亞郡遭遇水災，在因洪水而撤離與受損的數千戶家園中，只有一戶顯得安然無恙，空拍照看起來像是一座孤島。圖／擷自YouTube／Aqua Dam Inc.
2016年美國德州布拉佐里亞郡遭遇水災，在因洪水而撤離與受損的數千戶家園中，只有一戶顯得安然無恙，空拍照看起來像是一座孤島。圖／擷自YouTube／Aqua Dam Inc.

洪水 瓦格納 鄰居

延伸閱讀

濁水溪暴漲最新災情 彰化大城通知撤離4423人

影／南投貓羅溪暴漲 堤防外駕訓班水深及膝

南投市大淹水 貓羅溪堤防情侶車上睡覺泡水才被驚醒

瓜地馬拉總統就職半年 外交有成內政卡關

相關新聞

男砸錢買「以水擋水」堤防被笑傻 洪水來了僅他保住自家

洪水災情來得快又急，民眾想保護家園往往來不及反應。但在美國曾有一名男子未雨綢繆，上網看到一種能「以水擋水」的可填充式堤防...

被流放的游擊隊：時空凍結40年的「馬共村」遊記

泰國南部的市鎮一直是馬來西亞北部居民喜愛的旅遊景點。每逢週末或連假，坐落在馬泰邊境的泰國最南端市鎮勿洞（Betong），都會塞滿準備通關的遊客。這一座距離馬來西亞只有不到半小時車程的小鎮，封存了另一種馬來西亞想像。譬如，和諧共處的族群關係——華裔與馬來裔雖然是該鎮的主要族群，他們卻說著同一種語言泰語，他們的生活圈也未有馬來西亞這般涇渭分明。

朋友自薦做「唯一拿手菜」 他進廚房驚見「滿滿一鍋」：味道不輸電影院

三五好友相聚，有時也會有喜歡下廚的朋友，趁著機會大展身手，燒一桌好菜招待大家，更添人世間的溫情。不過近來有位日本網友，同樣在造訪朋友時，碰到對方表示願意料理一道佳餚分享，結果實際的內容，卻讓他大出意料。

影／鯨魚躍出海面撞翻漁船、彈飛船員 專家：牠在撲食、不曉得有船

美國海岸防衛隊表示，新罕布夏州近海日前發生一隻鯨魚突然躍出海面，隨後撞到了一艘漁船，導致船隻翻覆，所幸船上2位漁民安然無...

影╱印度誕生8隻手腳2張臉嬰兒嚇壞接生員 村民急衝醫院圍觀

每日郵報報導，印度鄉村地區一名婦女上周產下一名有2張臉、4條腿和4隻手臂的嬰兒，嚇壞接生人員更引發院內一片混亂，而該名嬰...

家人喊冷氣故障！他一看「壞法」傻了 網友也嚇到：幸好牆沒壞

炎炎夏日，某些情況下若是不開冷氣，身體承受不住酷熱的氣候，很可能有中暑的風險。然而有時難免會碰到冷氣故障，無法使用的時候。有位日本網友就碰到「冷氣壞掉」的狀況，然而實際查看時，卻發現情形和想像中明顯有差別。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。