朋友自薦做「唯一拿手菜」 他進廚房驚見「滿滿一鍋」：味道不輸電影院

三五好友相聚，有時也會有喜歡下廚的朋友，趁著機會大展身手，燒一桌好菜招待大家，更添人世間的溫情。不過近來有位日本網友，同樣在造訪朋友時，遇到對方表示願意料理一道佳餚分享，結果實際的內容卻大為出乎意料。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「og3ap」最近分享，表示朋友請他吃了一道「他唯一會做的菜」，然而這道獨家手路菜，其實是一整鍋的「爆米花」，和一般想像中的「料理」差別不小。

這位網友表示，那時他們在看電視，朋友問說餓不餓，於是便開始去廚房「做菜」。這位朋友從高中時期，就會去買業務用的玉米粒做爆米花，因此味道和電影院的爆米花有得比。這回口味則是選擇鹽味。由於「og3ap」本身也喜歡鹽味爆米花，覺得相當開心。

其他網友也紛紛表示「請吃這個有點厲害」、「其實很不錯吧」、「自謙是唯一會做的料理，結果是掌握黃金比例的爆米花職人」、「這個量會不會太多」、「能夠在家做這個滿猛的吧」、「還以為是要炒青菜之類的」、「我可是連爆米花都不會的」、「好在意旁邊那三根薯條」、「想到以前朋友說『我來下廚吧』結果是拿出超市的冷凍薯條加熱」。