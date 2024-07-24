家人喊冷氣故障！他一看「壞法」傻了 網友也嚇到：幸好牆沒壞
炎炎夏日，某些情況下若是不開冷氣，身體承受不住酷熱的氣候，很可能有中暑的風險。然而有時難免會碰到冷氣故障，無法使用的時候。有位日本網友就碰到「冷氣壞掉」的狀況，然而實際查看時，卻發現情形和想像中明顯有差別。
根據日本媒體「FUNDO」報導，日本「X」網友「0bgT6ED5IGqTAdH」分享，某次家人說「冷氣壞掉了」。光聽帳面上這幾個字，還以為是機器故障之類的。結果到現場一看，才發現是整台冷氣從支架上脫落，搖搖欲墜，隨時都可能砸下來的狀況。
おばあちゃんから「エアコンが壊れた」と言われたので見に行ったら想像と違う壊れ方だった pic.twitter.com/Kct2TdCIJS— りく (@0bgT6ED5IGqTAdH) July 23, 2022
於是網友趕快聯絡業者。業者後來免費幫這位網友把冷氣裝回去，還說明這次的意外，其實是業者之前安裝的疏失，因此也沒有特別收費。讓這台「壞掉」的冷氣，又可以開始使用了。
許多網友看到照片也紛紛表示「是這樣的故障喔」、「這種壞掉法看到肯定嚇死」、「螺絲『不好了！要掉下來了』排水管『我先擋著，快去叫人！』」、「冷氣也中暑了啊」、「是因為釘子的長度不合嗎」、「萬幸的是至少大家都沒事」、「幸好牆壁沒壞」、「完全猜不到會是這樣」。
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