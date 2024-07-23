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按摩浴缸活春宮！夫妻豪華酒店當眾激戰與職員口角 被永久黑名單

香港01／ 田中貴／報導
酒店標榜設有水療中心、美甲室以及游泳池。示意圖／ingimage
酒店標榜設有水療中心、美甲室以及游泳池。示意圖／ingimage

情到濃時都要注意場合！英國1對夫妻住在豪華健康水療酒店，期間他們公然在按摩浴缸激戰，多名住客目擊事件，職員聞訊打算將他們趕出去，雙方爆發爭執，職員報警求助，最終要求該夫婦離開，涉事酒店決定將他們列入永久禁住黑名單。

涉事酒店Champneys Eastwell Manor Hotel and Spa位於英國肯特郡（Kent）阿什福德（Ashford），該間酒店的會員費用起價高達2,170英鎊（約8.5萬元新台幣），其官網標榜設有水療中心、美甲室以及游泳池，主打高科技體驗，形容治療師技術和水療設施可以令顧客消除疲勞，「讓您恢復最佳狀態」，所有客人和俱樂部會員均可參加，酒店更歡迎準新娘接受服務，提供婚前護理。

報導稱，該對夫妻事前製造不少事端，其房間晚上傳出大聲吵鬧聲響，因而遭到其他住客投訴。另該名人妻早上在酒店餐廳用膳時，僅穿上泳衣，因被職員提醒注意服裝而激怒。

事發本月6日，該對夫妻突然在按摩浴缸內激戰，至少6人目擊場面，於是通知職員，職員聞言大驚到場了解證實事件，打算趕走他們時，雙方口角。英國《太陽報》引述目擊者所言，「當人妻被告知離開時，就開始辱罵和尖叫，好像觀看真人騷節目《戀愛島》（Love Island）」，職員報警求助。

警員接報到場，和在場人員交談後，沒有發現有人受傷或刑事成份，所以沒有拘捕行動。涉事酒店向媒體表示，已將涉事客人列入永久禁住黑名單，「酒店不會容忍不恰當行為」。

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文章授權轉載自《香港01》

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