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日本 2 大航空公司聯手對付奧客！ 列 9 大坐飛機禁忌 偷拍空姐都不行

香港01／ 撰文：爆檸哥
（示意圖／Ingimage）
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日本近年因日元貶值而有大量遊客來日本旅遊，未知是否奧客太多，還是其實本地顧客態度有問題，早前日本兩大航空公司聯手推出「應對顧客騷擾政策」，列出乘客登機9大禁忌，希望乘客對空服人員給予應有尊重。

全日本空輸集團（ANA） 和日本航空集團（JAL）於6月28日宣佈制定了《防止顧客騷擾政策》，並指若乘客違反規則將會被勸止，若情況繼續惡化或會請客人離開，甚或報警求助，有機會被罰款甚至坐牢。

根據全日空和日航共同制定的聲明內容，《防止顧客騷擾政策》旨在為顧客提供安全舒適的服務，並保護員工可以在安心的環境下工作。而「顧客騷擾」的定義是：「顧客或第三方（包括交易夥伴等）利用優越地位進行的『違反航空法及其他相關法規的行為』、以及『可能導致這些行為的行為』，或『要求員工進行無義務或超出社會常識合理範圍的應對行為』，從而損害員工的工作環境。

（示意圖／Ingimage）
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ANA和JAL的9大禁忌

1.言語騷擾

暴言、大聲、侮辱、話含歧視、誹謗中傷等當中被視為言語騷擾，例如大聲、言語粗暴說「你這個笨蛋」；性別歧視言論，如「你是某某（特定性別）的，居然敢這樣」或「叫男上司」；嘲笑職員外貌，作出否定能力的侮辱性言論。

2.威脅性的言論

如「我要打你」、「我要殺了你」、「我要在社群媒體上擴散」或暗示反社會勢力等的言論。

3 .要求太多

要求超出規定的大額賠償金或升級等特殊待遇；作出不合了要求，例如「到我家道歉」或「跪地磕頭」；因不滿工作人員態度等不合理理由要求慰問金等金錢賠償。

4 .暴力行為

毆打員工、推擠身體、抓肩膀、拍打手、丟東西、潑飲品、揮舞雨傘等會讓員工感到危險的行為。

5 .妨礙業務的行為

無正當理由長時間拘留員工，例如閑坐或長時間打電話；通過轉移話題、站出來、無情攻擊等方式長時間束縛員工；因重複同一投訴（在多個地點）、重複無理詢問而導致業務嚴重中斷。

６.進入員工業務空間

擅自闖入或賴在辦公室或工作場所。

7 .欺騙員工的行為

使用與事實明顯不同的言行等，包括使用偽造的登機證、偽造年齡、姓名登機、重複預訂以獲得空位的情況;虛假聲明需要説明，迫使員工做出回應;關於託運行李損壞的虛假聲明，例如聲稱原來的損壞是由該航班造成的，與事實不符的言論。

8.損害公司和員工信譽的行為

例如在網路上發表與事實相反的誹謗公司或員工的言論;記錄預訂中心、飛機上、機場等的回應狀態資料並將其發佈到網上;在網路上傳播或發佈不真實或包含誇大事實的虛假內容的內容。

9 .性騷擾（偷窺、猥褻行為/言論、跟蹤等）

偷拍、猥褻行為/言論、跟蹤等；因性行為或跟蹤而造成身體或精神痛苦的行為。

日本網友對於航空公司訂下條例大多表示贊成，「這樣做好好」，也有網友認為應該把偷圍裙行為也要列入在禁忌內，也有人認為反而應該反思一下為何顧客會有這樣的行為出現。

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文章授權轉載自《香港01》

性別歧視 日本 禁忌 航空公司

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