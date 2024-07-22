快訊

你中了嗎？超商店員怒曝「11項奧客行為」：不是說謝謝就是有禮貌

整理包／2024萬安演習22日登場！首次發布國家級警報 時間、交通管制、注意事項一次看

閃電退選關鍵曝！「他們」推了拜登一把 競選幕僚最後才知怒了

全家搬鄉下盼悠閒度日…親戚屢開黃腔「何時要做」 人妻崩潰想離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太搬到鄉下後，受不了當地的性騷擾言語打算離婚。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本太太搬到鄉下後，受不了當地的性騷擾言語打算離婚。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

每個地方的風俗民情不同，到了一個新地區生活，往往需要入境隨俗配合當地，但有時也可能會遇到怎麼樣都難以適應的問題，甚至還可能因為這個原因，影響原本的家庭關係。

根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，一位化名戶倉麗香的32歲女性，和丈夫結婚了幾年之後，覺得對都市的生活感到有些厭倦了。於是兩人商量，決定在丈夫的老家置產，一家人搬到鄉下去住。

由於麗香祖父母也是農家，對鄉下的環境並不陌生，自己也希望生下來的孩子，能夠在自然豐富的環境中成長。加上鄉下地區的不動產價格，也是夫妻兩人能夠負擔得起的價碼，因此原先非常期待搬到鄉下的生活。

然而，實際移居之後，本來以為能夠悠閒過日的麗香，卻發現實情和想像中非常不同。例如鄉下的左鄰右舍沒事就喜歡串門子，而且還常常一待就是好幾個小時，嚴重干擾生活。而鄉下聚落裡，每個月都有好幾次不同名義的活動，像是賞月大會、忘年會、神社掃除和各種祭典等等，讓人忙得不可開交。

而最讓麗香不能接受的，是性騷擾言語的部分。例如丈夫的一些親戚，就會當著大家的面，問麗香「什麼時候要跟老公辦事」、「不做的話就生不出小孩喔」，甚至還會把「你不想跟老公做的話，可以找誰誰誰」當成玩笑話講，讓麗香感到相當崩潰。雖然好不容易有了自己的房子，卻讓她因此開始考慮離婚了。

日本 親戚

延伸閱讀

另一半堅持己見、頻換工作？易讓女人不幸的「男性6大特徵」

煙蒂燙女友「10多處燒傷」要治療2個月 慣犯惡男被抓辯：不記得了

脖上留吻痕！性騷16歲男選手禁賽3年 韓滑冰女神喊冤：我們情同意合

劈腿新創潮男以為要飛天了 人妻半年後發現真相「夢想和婚姻都沒了」

相關新聞

全家搬鄉下盼悠閒度日…親戚屢開黃腔「何時要做」 人妻崩潰想離婚

每個地方的風俗民情不同，到了一個新地區生活，往往需要入境隨俗配合當地，但有時也可能會遇到怎麼樣都難以適應的問題，甚至還可能因為這個原因，影響原本的家庭關係。

歡愛時叫成情婦名字？人妻揮25公分長刀怒砍丈夫下體爆血 2人下場皆悽慘

性行為期間叫錯名字隨時變「死罪」！菲律賓1名人妻，因聽到丈夫於「愛愛」時喊出另1名女子名字，竟取出10英吋（約25厘米）長刀砍下丈夫陰莖…

小學教師複製女學生公寓鑰匙！預謀5年潛入住家偷校服 被逮曝犯案動機

簡直枉為人師！日本有公寓遭賊人潛入，企圖偷走女高中生的校服，經調查後發現這名犯人是預謀犯案，事關他是該女高中生的小學老師，於2019年偷取學生家中鑰匙，並暗中複製，等了5年待對方升高中才潛入其所偷校服。事件在日本引來極大迴響，不少民眾斥責該老師行為變態，呼籲當局撤銷其教師資格，甚至要終身受監視，以防他服刑後改名重返校園。

日本1廁所告示牌超奇葩！網友全傻眼：尿急看到會想死

在戶外臨時想上廁所，若看到這樣的告示牌，真的好折磨！長居日本多年的「魚漿夫婦」轉貼一名網友的貼文，內容是日本一張廁所告示牌，引起廣大網友熱議，直言根本來不及！

不滿被分手...俄女手腳遭釘木板、縱火燒身 前男友竟想「1招」盼赦免

俄羅斯一名女子和男友提分手後，竟被對方殘忍虐待，不但將她雙手雙腳釘在木板上，還在該女子身上淋汽油，試圖將她燒死。事後，男...

最老88歲！日本「爺爺竊盜團」代號G3S 闖空門偷42元和威士忌

日本北海道有一個由3名高齡者組成的「爺爺竊盜團」，專門潛入空屋行竊，年紀最老的高齡88歲，累計犯案10多起，被警方取了「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。