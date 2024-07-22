全家搬鄉下盼悠閒度日…親戚屢開黃腔「何時要做」 人妻崩潰想離婚

每個地方的風俗民情不同，到了一個新地區生活，往往需要入境隨俗配合當地，但有時也可能會遇到怎麼樣都難以適應的問題，甚至還可能因為這個原因，影響原本的家庭關係。

根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，一位化名戶倉麗香的32歲女性，和丈夫結婚了幾年之後，覺得對都市的生活感到有些厭倦了。於是兩人商量，決定在丈夫的老家置產，一家人搬到鄉下去住。

由於麗香祖父母也是農家，對鄉下的環境並不陌生，自己也希望生下來的孩子，能夠在自然豐富的環境中成長。加上鄉下地區的不動產價格，也是夫妻兩人能夠負擔得起的價碼，因此原先非常期待搬到鄉下的生活。

然而，實際移居之後，本來以為能夠悠閒過日的麗香，卻發現實情和想像中非常不同。例如鄉下的左鄰右舍沒事就喜歡串門子，而且還常常一待就是好幾個小時，嚴重干擾生活。而鄉下聚落裡，每個月都有好幾次不同名義的活動，像是賞月大會、忘年會、神社掃除和各種祭典等等，讓人忙得不可開交。

而最讓麗香不能接受的，是性騷擾言語的部分。例如丈夫的一些親戚，就會當著大家的面，問麗香「什麼時候要跟老公辦事」、「不做的話就生不出小孩喔」，甚至還會把「你不想跟老公做的話，可以找誰誰誰」當成玩笑話講，讓麗香感到相當崩潰。雖然好不容易有了自己的房子，卻讓她因此開始考慮離婚了。