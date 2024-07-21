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歡愛時叫成情婦名字？人妻揮25公分長刀怒砍丈夫下體爆血 2人下場皆悽慘
性行為期間叫錯名字隨時變「死罪」！菲律賓1名人妻，因聽到丈夫於「愛愛」時喊出另1名女子名字，竟取出10英吋（約25厘米）長刀砍下丈夫陰莖。丈夫下體爆血尖叫，鄰居聞聲趕到把丈夫緊急送院，警方拘捕了人妻。
據報醫生嘗試幫丈夫重新接上陰莖，但沒有成功；人妻則面臨「嚴重傷害罪」，最高可判處40年監禁。
綜合外媒報導，菲律賓碧瑤市1名55歲人妻與丈夫性交時，丈夫竟然叫出另1名女子名字，於是她等丈夫睡着後，憤怒地從廚房取出10英吋（約25公分）長刀，斬斷丈夫陰莖。
丈夫下體爆血尖叫，鄰居聞聲趕到把丈夫緊急送院，警察則以涉嫌「嚴重傷害罪」拘捕人妻，她沒有試圖逃跑。警方在現場找到血淋淋的刀和被砍斷的陰莖，醫生嘗試為丈夫重新接上陰莖，但未能成功。
人妻向警方表示，其丈夫是「好色之徒」，而她與丈夫「愛愛」時，丈夫喊的是情婦名字，令她妒忌怒火中燒。她直言雖然喝了酒受酒精影響，但知道自己在做什麼。
妻子補充，她一直想指控丈夫「通姦」，卻缺乏證據，又稱「他（丈夫）也有錯，他不應該試圖否認這1點，不應該撒謊說他沒有做錯任何事，因為我看到了」。
警方表示，人妻將被控「嚴重傷害罪」，若罪成可判處12至40年監禁。
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文章授權轉載自《香港01》
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