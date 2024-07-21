小學教師複製女學生公寓鑰匙！預謀5年潛入住家偷校服 被逮曝犯案動機

簡直枉為人師！日本有公寓遭賊人潛入，企圖偷走女高中生的校服，經調查後發現這名犯人是預謀犯案，事關他是該女高中生的小學老師，於2019年偷取學生家中鑰匙，並暗中複製，等了5年待對方升高中才潛入其所偷校服。事件在日本引來極大迴響，不少民眾斥責該老師行為變態，呼籲當局撤銷其教師資格，甚至要終身受監視，以防他服刑後改名重返校園。

綜合日本媒體報導，涉案39歲男子水野雅史為某小學教師，他被指於2024年5月27日上午約10時許，潛入東京江戶川區某民宅，企圖偷取1名女高中生的校服。不過水野入屋後被女學生的父親「斷正」，他見事跡敗露便立刻往消防緊急逃生梯方向逃走，惟翌日已被警方逮捕。

警方調查後發現，水野雅史犯案原來是早有預謀。水野原是該女高中生的小學老師，該女學生5年前就讀於其任教另一所小學，於2019年某次學校體育活動中，水野偷走對方家中鑰匙，再暗中進行複製，直至近日終於按捺不住作案。

水野接受警方盤問時對其犯罪直認不諱，他坦言「我突然想到以前的學生已經成為高中生，而且我有一把複製的鑰匙，所以我想偷她的校服」。事發後，水野任教小學的家長都表示相當震驚，有家長稱「我一直認為他是位優秀的老師，我們在家談起他時，也是這麼認為」。

事件引來當地民眾關注，不少人譴責水野行為變態，「太可怕了，這是長達5年的犯罪計畫」，同時擔心對方往後會再度犯案，建議當局終身監視對方，以及撤銷其教師資格，「這種人肯定會再度犯案，應該終生被監視」、「請取消他的教師資格」，以防他服刑後改名，再次重返校園對其他學生下手。

江戶川區教育委員會負責人蓮沼千明發出聲明，「我們對受影響的家庭深表歉意」，未來將努力防止類似情況再度發生。當地警方目前正深入調查水野任職教師期間，是否還有其他學生受害。

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文章授權轉載自《香港01》